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Эксперт назвал причины подорожания жилья в Украине

Стоимость жилья может вырасти в домах советской застройки, которые пользуются наибольшим спросом

сегодня, 13:30
Автор:

Елизавета Черных

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, на сегодняшний день наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются квартиры площадью 35-50 м2 преимущественно в домах советской застройки. Спрос на такое “социальное” жилье составляет суммарно около 45-50% от всего вторичного рынка. Поэтому стоимость жилья может вырасти именно на такие квартиры, как наиболее популярные у украинских граждан. Но этот рост, по мнению эксперта, в целом не скажется на общерыночной конъюнктуре, так как он составит всего лишь 2-3%. 

Эксперт назвал причины подорожания жилья в Украине

Эксперт назвал причины подорожания жилья в Украине - фото из открытых источников

Эксперт называет несколько причин удорожания жилья: 

1) переход на новый этап строительства, который всегда сопровождается пересмотром цен;

2) возможные экономические факторы, как, например, инфляция, могут вынудить застройщиков “подстроить” свои цены под общий “тренд” удорожания товаров и услуг,

3) повышенный спрос на квартиры 35-60 м2, как наиболее инвестиционно привлекательные для вложения имеющихся средств станет, пожалуй, главным стимулом к росту стоимости жилья.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с 1 июля владельцам нескольких объектов недвижимости или "крупных" жилых помещений придется дополнительно потратиться. Речь идет об уплате налога на недвижимость, который в течение 60 ближайших дней должны оплатить украинцы, являющиеся собственниками квартир площадью более 60 квадратных метров и домов площадью свыше 120 кв. м. Налог придется заплатить с каждого "сверхнормативного" квадратного метра, если региональные власти на местах не предусмотрели увеличение льготной площади налогообложения (что редко наблюдается в Украине). 


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Источник: https://comments.ua/
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