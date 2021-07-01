Какие расходы понесут владельцы недвижимости в Украине с 1 июля

С 1 июля владельцам нескольких объектов недвижимости или "крупных" жилых помещений придется дополнительно потратиться. Речь идет об уплате налога на недвижимость, который в течение 60 ближайших дней должны оплатить украинцы, являющиеся собственниками квартир площадью более 60 квадратных метров и домов площадью свыше 120 кв. м. Налог придется заплатить с каждого "сверхнормативного" квадратного метра, если региональные власти на местах не предусмотрели увеличение льготной площади налогообложения (что редко наблюдается в Украине).

Налог на недвижимость в Украине в этом году составит 71 гривну за метр квадратный, фото из открытых источников

В целом, налог на недвижимость рассчитывается, исходя из минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. На тот момент она составляла 4723 гривны. Местные органы власти устанавливают налог на каждый "сверхнормативный" квадратный метр самостоятельно, однако он не может превышать 1,5% от "минималки" — или 70,8 гривен в этом году. "Письма счастья" с сообщениями об уплате налога на недвижимость может отправлять налоговая, а могут проявить собственную инициативу и сами хозяева. Для тех из них, кто не оплатит необходимый платеж в 60-дневный срок предусмотрен штраф в 10% (если просрочка была до 1 месяца) и 20% (если сроки уплаты нарушены более месяца) от суммы налога.

Напомним, что льготы по уплате налога на недвижимость распространяются на собственников, владеющих 1 квартирой и 1 домом одновременно в пределах норм (60+120 кв. м), но не распространяются владельцев двух квартир или двух домов одновременно. В то же время "льготные нормы" не действуют для владельцев квартир, чья площадь превышает 300 кв. м, жилых домов — 600 кв. м, а общая площадь обоих типов жилой недвижимости — 900 кв. м. Также лишаются льгот владельцы объектов недвижимости, которые используются с целью получения доходов (предоставляются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Кстати, по обнародованным сегодня данным Госстата, за I квартал 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от собственности (не только недвижимой), полученные украинцами упали на 26,5% до 15,8 млрд гривен. А общая доля доходов от собственности во всей структуре доходов населения за год упала с 2,4% до 1,5%.

Несмотря на это, в Украине в последнее время стремительно дорожает недвижимость, а "Комментарии" освещали в каких регионах это происходит наиболее быстрыми темпами.

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