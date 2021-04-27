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Манипуляции на "Большом строительстве" ведут к падению рейтинга Зеленского, – Цыбулько

Политолог Владимир Цыбулько назвал проект «Большое строительство» «слабым звеном» для Зеленского

27 апреля 2021, 19:13
Автор:

Станислав Молчанов

Политолог Владимир Цыбулько заявил, что обнародованный недавно аудит использования средств "ковидного фонда" Государственного бюджета на 2020 год может стать основанием для дальнейшего падения рейтингов президента Владимира Зеленского, поскольку может свидетельствовать о коррупции на "Большом строительстве". Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

Манипуляции на "Большом строительстве" ведут к падению рейтинга Зеленского, – Цыбулько

Большое строительство. Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, что когда Владимир Зеленский шел в президенты, одним из главных мифов предвыборной кампании была тотальная толерантность к коррупции.

"Сегодня, спустя два года после разгромной победы над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов, можно смело сказать, что у Петра Алексеевича вырос достойный преемник. Если у пятого президента ахиллесовой пятой были закупки в "оборонке" и, мягко говоря, сомнительные связи с Медведчуком и его бизнесом, то "слабым звеном" Зеленского, безоговорочно, является проект "Большое строительство", — считает Цыбулько.

По его словам, даже в Госаудитслужбе, которая традиционно работала лишь "прикрытием" для схем и показывала только "мелкие нарушения", не смогли сдержаться и публично заявили о возможном нецелевом использовании средств "ковидного фонда".

"Сейчас эксперты строят множество догадок по поводу того, кому выгодно "валить" ключевой проект Зеленского, каких еще информационных атак можно ожидать, при чем тут Кличко и министр финансов Сергей Марченко, как в Госаудитслужбе оказался человек Юры Енакиевского Геннадий Плис", — пишет политолог.

По мнению эксперта, важно другое: "Мы видим, как постепенно образ непорочного некоррумпированного Зеленского уходит в прошлое".

"Схемы подступают все ближе, их реалистичность и масштаб видны невооруженным взглядом даже обывателю. И президент не может утверждать, что ничего не видит, не знает, и вообще все это происходит без его ведома. Коррупция на "Большой стройке", о которой много пишут СМИ и которая теперь подтверждена ревизорами, — это только первые шаги к разрушению, разочарованию и дальнейшему забвению былого любимца публики", — подытожил политолог.

Манипуляции на ”Большом строительстве” ведут к падению рейтинга Зеленского, – Цыбулько - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1367659330287273&id=100011296566217
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