Манипуляции на "Большом строительстве" ведут к падению рейтинга Зеленского, – Цыбулько

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Станислав Молчанов
Политолог Владимир Цыбулько заявил, что обнародованный недавно аудит
использования средств "ковидного фонда" Государственного бюджета на
2020 год может стать основанием для дальнейшего падения рейтингов президента
Владимира Зеленского, поскольку может свидетельствовать о коррупции на "Большом
строительстве". Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.
Большое строительство. Фото из открытых источников
Эксперт напомнил, что когда Владимир Зеленский шел в президенты, одним из
главных мифов предвыборной кампании была тотальная толерантность к коррупции.
По его словам, даже в Госаудитслужбе, которая традиционно работала лишь
"прикрытием" для схем и показывала только "мелкие
нарушения", не смогли сдержаться и публично
заявили о возможном нецелевом использовании средств "ковидного
фонда".
По мнению эксперта, важно другое: "Мы видим, как постепенно образ
непорочного некоррумпированного Зеленского уходит в прошлое".
Напомним, в Украине построят первый платный
автобан.
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