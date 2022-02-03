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Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать

Перед покупкой жилья нужно узнать о нем как можно больше информации - пообщаться с соседями, почитать форумы и другое

сегодня, 09:46
Автор:

Елизавета Черных
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Часть специалистов по недвижимости в Украине не рекомендуют приобретать квартиры в хрущевках. Кроме того, в связи с подорожанием ремонтных работ будет выгоднее купить уже готовое жилье, чем "голые стены" от застройщика. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. 

Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать

Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать - фото из открытых источников

По словам столичного риэлтора, автора блога о недвижимости "Графиня" Натальи Медведевой, теоретически для покупки может быть интересен любой объект, но при этом необходимо понимать, во что именно вы вкладываете деньги. 

Квартиры в хрущевках 

Управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко отмечает, что хрущевки — плохой вариант для вложений. Выгоднее всего такую недвижимость можно купить, если собственник квартиры продает ее на 20-30% ниже. Только так на таком жилье можно заработать. 

По словам Медведевой, в таких домах есть и свои преимущества. Обычно, это просторные дворы, хорошо развитая инфраструктура, а также удобная локация. Однако в первую очередь покупателя должна интересовать ситуация с самим домом — коммуникациями, крышей и т.д. 

Цена на недвижимость в хрущевках обычно ниже, чем в относительно новых домах. Но часто сроки эксплуатации такого жилья истекают гораздо быстрее. 

Новостройки  

Приобретение квартиры в домах, которые находятся в процессе стройки, специалисты называют риском. При этом профессиональные юристы, ознакомившись с документами, порекомендуют не вкладывать средства в такую недвижимость. 

Медведева советуют покупать квартиры в новостройках, которые уже сданы, и уже отремонтированы. Например, если вы не нашли хороший вариант в Киеве, то в его пригороди — Вишневом, Буче — можно поискать подходящую квартиру. 

Перед покупкой жилья нужно узнать о нем как можно больше информации — пообщаться с соседями, почитать форумы и другое. 

Квартиры без ремонта

Недвижимость на первичном рынке без ремонта будет стоить гораздо дешевле, чем готовые квартиры. Однако из-за подорожания ремонта и стройматериалов покупать такое жилье может быть невыгодно. Медведева отмечает, что если получается покупать квартиру с ремонтом, то лучше брать с ремонтом. 

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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/kakie-kvartiryi-v-ukraine-nelzya-pokupat-rieltoryi-dali-vazhnyie-sovetyi.htm?_ga=2.35963363.236029723.1643555300-227395441.1620644266&_gl=1*1vg0ke*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0Mzg3MjAxMi42M
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