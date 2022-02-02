Рынок недвижимости в Украине: итоги января и прогноз на февраль

Рынок недвижимости Украины: итоги января и прогноз на февраль. Чего ожидать, почему, как те или иные факторы могут повлиять на рынок? Об этом порталу "Комментарии" рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

"В январе на первичном рынке жилья, как и прогнозировалось ранее, наблюдалось относительное затишье. Это проявилось как в ценовой динамике (ценовые колебания в объектах, строительство которых началось не позднее декабря 2021, не превысили 0,5-1%), так и в активности покупателей", — отмечает эксперт.

По данным аналитиков группы компаний Concept Group, спрос в январе снизился в среднем на 20%. В целом, можно говорить о том, что на первичный рынок жилья влияло пять основных факторов:

1) затяжные праздники и связанный с этим отпускной период части потенциальных инвесторов — в январе традиционно спрос на первичном рынке жилья снижается в среднем на 10-15%;

2) возможная внешняя агрессия против Украины;

3) экономические последствия возможной агрессии (прежде всего это касается роста курса доллара);

4) новая волна пандемии и резкий рост заболеваемости;

5) последствия ощутимого роста цен в 2021 году и постепенное сокращение платежеспособного спроса.

Но главное последствие января, по словам Михаила Подвысоцкого, выжидательная позиция части инвесторов, готовых инвестировать имеющиеся средства на первичном рынке жилья. По данным Concept Group, отложенный спрос на конец января составил около 10%. И основным показателем увеличения отложенного спроса во второй половине января, конечно же, стало ожидание инвесторов стабилизации ситуации в стране, а также рост курса доллара. Многие инвесторы “ждут” стабильной гривны, так как у многих сбережения именно в национальной валюте.

Вместе с тем, говорить о том, что на первичным рынке наблюдаются какие-то кризисные явления, несколько преждевременно. Рынок “живой”, сделки совершаются хоть и не в том объеме, который запланировали застройщики.

"По-прежнему, наибольшей популярностью пользуются объекты категорий комфорт и комфорт+ с создаваемым самодостаточным инфраструктурным комплексом, большими рекреационными возможностями для будущих жителей. Кроме этого, такие объекты строятся из более качественных строительных материалов, в них создаются просторные лобби, зоны досуга и отдыха, территория таких ЖК закрыта для посторонних и свободна от автотранспорта. Но, повторюсь, весь январь на покупателя активно “давили” 5 упомянутых факторов, и по мере их, что называется, деактивации, количество реальных покупателей постепенно начнет расти", — отмечает специалист.

Что касается февраля, то на первичном рынке стоит ожидать стабильных цен и со второй половины месяца постепенную реализацию отложенного в январе спроса (с одной весомой оговоркой: при улучшении внешнеполитической ситуации и стабилизации экономических процессов). Михаил Подвысоцкий подчеркивает, что в феврале в 5% строящихся объектов возможно увеличение стоимости м2 в связи с переходом на новый этап строительства. При этом “шаг” роста стоимости м2 не превысит 5-7% в гривневом эквиваленте. Такое точечное изменение цен в целом не скажется на ценовой динамике всего рынка.

"Что касается того, во что граждане будут инвестировать свои средства, то более 70% спроса придется на качественные современные проекты, которые учитывают существенно возросшие требования покупателей к комфортной жизни. Именно такие проекты являются трендовыми, что делает их менее уязвимыми от различного рода внешних факторов. В сегменте жилья новых форматов, спрос и предложение сейчас достаточно сбалансированы. Но уже к концу года спрос на такие объекты может минимум на 10% превысить предложение", — резюмирует эксперт.

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