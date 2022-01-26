Курс валют и инфляция в Украине: что нас ждет в феврале

Чего ожидать украинцам в феврале от курса валют, что будет с инфляцией? Какие факторы и как могут на это повлиять? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Курс валют в Украине. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Прогноз до конца года остается в целом положительным, гиперинфляции удастся избежать

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач уверен, что сдержать инфляцию в нынешних условиях практически невозможно.

"Ее причины – в мировых экономических процессах (в том числе на рынке энергоносителей) и повышении рисков новой агрессии со стороны России", – поясняет он.

По мнению Андрея Длигача, Нацбанк грамотно повышает ставку. А вот Кабмин использует антирыночные методы регулирования цен, чем повышает риски для бизнеса, что, в конечном итоге, влияет на рост инфляции.

"Следует смотреть не только на текущий уровень роста потребительских цен, но и на значительный рост цен в промышленном секторе, – считает эксперт. – Тем не менее, прогноз до конца года остается в целом положительным, гиперинфляции удастся избежать".

Что до курса валют, то радикально (в худшем случае) гривна, просядет в пределах 29,5, считает Андрей Длигач.

Ситуация будет ухудшаться. Тем более, что существует риск новых карантинных ограничений, связанных с пандемией



Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ предупреждает, что на финансово-экономическую ситуацию в Украине, на инфляционные процессы будет влиять дорожающий импорт, прежде всего энергетический.

"Дефицит природного газа в феврале обострится. Придется закупать дополнительные объемы. На это накладывается рос цен на нефть и нефтепродукты, – говорит эксперт. – В первом квартале дефицит газа в нашей системе, по данным Укртрансгаза, составит 2 млрд кубов. По нынешним спотовым ценам – это 2 млрд долларов. Год назад мы бы потратили всего 500 млн долларов на такой же объем газа. Понятно, что не все эти объемы могут быть закуплены в феврале. Но часть – так точно".

По нашему сырьевому экспорту ситуация может быть не так благополучна, как в феврале-2021, когда серьезно росли цены на металл и железную руду. В этом году цена на них, скорее всего, окажется ниже, отмечает Алексей Кущ.

При этом инфляция продолжит раскручиваться, подстегиваемая еще и январской девальвацией гривны.

"Всё это отразится на ценах в феврале. Прежде всего, на удорожании импортных товаров, нефтепродуктах на заправках, – прогнозирует эксперт. – Не исключено, что февраля начнет разыгрываться сценарий изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Даже если этого не произойдет в следующем месяце, сам факт возможного изменения политики ФРС в сторону ужесточения, повышения процентных ставок, будет закладываться в базовый сценарий финансовых игроков. Для Украины это чревато оттоком спекулятивных инвестиций с рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Соответственно – увеличением доходности по ОВГЗ на первичных аукционах, чтобы хоть кого-то удержать. Как следствие – замедлится динамика кредитования реального сектора экономики".

Так что ситуация будет ухудшаться, уверен Алексей Кущ. Тем более, что существует риск новых карантинных ограничений, связанных с пандемией.

"По курсу – думаю, с небольшими коррекциями и остановками будем двигаться в сторону девальвации. Есть вариант, что гривна стабилизируется и даже несколько укрепится. К примеру, если аграрии начнут заводить деньги под будущий урожай, посевные работы. Но, скорее всего, курс будет колебаться между 28 и 29 грн за 1 доллар", – резюмирует эксперт.

Инфляционные ожидания останутся, секторальная инфляция будет, но надеемся, что доллар хотя бы не переступит 30 грн

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос отмечает:

"К сожалению, мы воедино собрали такое количество факторов, что даже не понятно, какой из них окажется главенствующим в процессах удешевления нацвалюты и ситуации с инфляцией. Будет ли холодным февраль, будет ли агрессивная фаза войны, когда начнется очередная волна COVID-19? Это вопросы, на которые у экономистов нет ответов, но именно они среди других факторов могут вызывать больше всего дискуссий".

Вторая линия факторов, по словам эксперта, – бюджет, зарплаты, социальные выплаты.

"На них точно не будет хватать денег. Особенно с учетом наших аппетитов на "Большое строительство". Всё это будет дополнительно нагнетать инфляционные ожидания", – прогнозирует Андрей Кривонос.

На этом фоне, подчеркивает он, наполнение бюджета за счет европейской финансовой помощи выглядит бесперспективно – мы быстрее потратим, чем получим экономический эффект.

"К внешним факторам, которые влияют на курс, следует отнести события за рубежом. На доллар, евро, рубль хватает давлений в своих странах и в мире в целом, – говорит эксперт. – И в этом наборе факторов украинская экономика должна найти свой путь. Инфляционные ожидания останутся, секторальная инфляция будет, но очень надеюсь, что доллар хотя бы не переступит 30 грн. Единственный позитивный момент февраля – это самый короткий месяц".

Ранее на портале "Комментарии" — Бизнес в условиях COVID, дефицита энергоресурсов и фискальной нагрузки: чего ждать предпринимателям

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!