Рынок недвижимости упал почти втрое

За 9 месяцев 2022 года нотариусы заверили 224 тысячи договоров по покупке-продажи недвижимости. Это в 2,7 раз меньше, чем в прошлом году — за соответствующий период 2021 нотариусы зафиксировали 598 тысяч договоров, сообщает Опендатабот.

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Аналитики отмечают, что ситуация немного улучшилась в июле-сентябре, однако 2022 все еще остается провальным для рынка недвижимости. Наибольшим интересом пользовалась земля. Подавляющее большинство сделок за указанный период связаны с покупкой земельных участков или паев (38%). Чуть меньше доля квартир и жилых домов (28%). В 2021 году доля договоров купли-продажи квартир и жилых домов составляла 36%, а земельных участков и паев — 31% от общего количества заверенных сделок.

Вместе с тем, покупки квартир и жилых домов в 2022 упали почти в 3,5 раза — с 218 тысяч до 63 тысяч сделок.





“Провальным оказался второй квартал 2022 года. С апреля по май было заключено только 9,4 тысяч договоров”, — отмечается в сообщении.





Ситуация выглядит лучше с куплей-продажей земельных участков и паев, ведь количество сделок за 2022 год сократилось только вдвое.





“Если за три квартала прошлого года было удостоверено 183 тысячи договоров, то в этом году — только 85 тысяч. В наиболее провальном для рынка недвижимости втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч”, — отмечают в Опендатаботе.





Раньше мы писали, что по данным Национального банка, спрос на жилье остается хилым. С января по сентябрь было заключено чуть больше четверти количества договоров, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Преимущественно это жилье для проживания, спрос на жилье для перепродажи почти отсутствует. Основным фактором удорожания новостроек остается попытка застройщиков компенсировать рост себестоимости строительства. Однако, учитывая, что спроса на новостройки почти нет, рост цен отражает преимущественно желание продавцов, а не рыночные условия.

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