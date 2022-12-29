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Спрос на жилье остается хилым: как изменились цены

Создание нового предложения жилья в Украине замедлилось, отмечают в Нацбанке.

сегодня, 13:11
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Автор:

Давиденко Евгения

С января по сентябрь было заключено чуть больше четверти количества договоров, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Преимущественно это жилье для проживания, спрос на жилье для перепродажи почти отсутствует. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ.

Спрос на жилье остается хилым: как изменились цены

Фото: https://pixabay.com/


Арендные цены остаются почти вдвое ниже, чем до войны. Это будет сдерживать спрос на покупку жилья, отмечают в НБУ. Ссылаясь на данные ЛУН, в отчете регулятор отмечает, что в Киеве цены на новостройки за январь – ноябрь выросли на около 40%.


“Основным фактором удорожания новостроек остается попытка застройщиков компенсировать рост себестоимости строительства. Однако, учитывая, что спроса на новостройки почти нет, рост цен отражает преимущественно желание продавцов, а не рыночные условия”, — говорится в Отчете Нацбанка.


Вместе с тем, цена аренды после первых месяцев войны стабилизировалась на уровне в среднем на 40% ниже, чем в феврале.


“Рынок офисов и дальше находится под влиянием фундаментальных изменений в формате работы персонала компаний. Удаленный режим работы становится все более нормой многих бизнесов. Кроме того, спрос на офисные площади напрямую зависит от деловой активности в стране, которая сейчас на убыли. Так что стагнация на рынке офисных площадей продолжается. Арендные ставки остаются низкими, а вакантность растет”, — говорится в документе.


В целом количество стройплощадок, на которых ведутся работы, постепенно растет после почти полной остановки в первые месяцы войны. Согласно отчету, работы возобновились более чем на две трети объектов. Преимущественно в тех жилых комплексах, продать которые более высокие шансы: прежде всего в западных областях Украины и на финальной стадии строительства. На других объектах возобновление деятельности произошло в основном только на бумаге.


Ранее "Комментарии " писали, что государство задолжало банкам 2,6 млрд грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".



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Источник: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4&fbclid=IwAR1Eu7diCxUwcTsNfdw7m-S6fjURauSXQDpHFzNFZAV23bd3QQLj9T38a2U
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