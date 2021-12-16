Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на аренду жилья в 2022 году

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) в Украине Юрия Питы, ближайшей перспективе цены на аренду жилья в Украине будут стабильны. Только с конца марта, в зависимости от спроса, ценовая картина может немного измениться. Об этом эксперт рассказал изданию "Комментарии".

Как изменятся цены на аренду жилья в 2022 году - фото из открытых источников

"При наиболее благоприятных экономических и пандемических условиях, когда в крупные города будут возвращаться потенциальные арендаторы, с апреля по июнь включительно аренда может возрасти в среднем до 7-10% на отдельные, наиболее востребованные, типы квартир", – говорит Юрий Пита.

Что касается покупки недвижимости, то, по словам главы АСНУ, в ближайшие три месяца будет наблюдаться стабильная ценовая ситуация на рынке первичного и вторичного жилья.

"Со 2-го квартала 2022 года, с наступлением нового делового сезона, на рынке будут заметны незначительные ценовые сдвиги в пределах 5%. Однако увеличение стоимости жилья будет зависеть от спроса в том или ином сегменте жилья, – подчеркивает Юрий Пита. – На первичном рынке наибольший спрос будет наблюдаться в объектах новых качественных форматов на стадии строительства до одного года (преимущественно на 1-2-комнатные квартиры площадью до 60 м2). На вторичном рынке традиционно высокий спрос будет на малогабаритные квартиры советской застройки в должном техническом состоянии площадью до 50 м2".





Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что, по мнению основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, благоприятные экономические условия и существенный спрос приведут к тому, что стоимость жилья на первичном рынке могут увеличиться на 10-15%.

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