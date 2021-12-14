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Первичный рынок недвижимости: что будет с ценами в ближайшее время

Стоимость недвижимости в новостройках также будет зависеть от того, какими будут темпы развития ипотечного кредитования

сегодня, 11:16
Автор:

Елизавета Черных
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По словам основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, благоприятные экономические условия и существенный спрос приведут к тому, что цены на недвижимость на первичном рынке могут увеличиться на 10-15%. Больше всего стоимость может колебаться в периоды: апрель-июнь, октябрь-декабрь включительно. Об этом эксперт сообщил UBR.

Первичный рынок недвижимости: что будет с ценами в ближайшее время

Первичный рынок недвижимости: что будет с ценами в ближайшее время - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что весной 2022 года на "первичке" ожидается значительный рост спроса. По мнению Подвысоцкого, покупатели будут сосредоточены на квартирах классов комфорт и комфорт плюс (они отличаются высоким качеством строительства, а также предусматривают создание полноценного инфраструктурного комплекса). 

Эксперт добавил, что в следующем году свыше 65% спроса среди нового жилья будет сосредоточено на одно- и двухкомнатных квартирах, площадь которых не превышает 60 квадратных метров. 

Подвысоцкий отметил, что стоимость недвижимости в новостройках также будет зависеть от того, какими будут темпы развития ипотечного кредитования, насколько эффективны законодательные изменения в градостроительной отрасли, которые должны гарантировать безопасность при приобретении недвижимости. 

Специалист убежден, что для значительного повышения спроса на жилье на "первичке", часть ипотечных сделок должна увеличиться до 25-30% от всего объема продаж квартир в новостройках. 

"По оптимистическому сценарию в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", – отметил Подвысоцкий.

Ранее "Комментарии" писали, что будет с ценами на жилье в Украине в декабре. 


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/hrjadet-podorozhanie-pervichki-nebolshie-kvartiry-budut-razletatsja-kak-pirozhki-4010395
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