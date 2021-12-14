По словам основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, благоприятные экономические условия и существенный спрос приведут к тому, что цены на недвижимость на первичном рынке могут увеличиться на 10-15%. Больше всего стоимость может колебаться в периоды: апрель-июнь, октябрь-декабрь включительно. Об этом эксперт сообщил UBR.

Первичный рынок недвижимости: что будет с ценами в ближайшее время - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что весной 2022 года на "первичке" ожидается значительный рост спроса. По мнению Подвысоцкого, покупатели будут сосредоточены на квартирах классов комфорт и комфорт плюс (они отличаются высоким качеством строительства, а также предусматривают создание полноценного инфраструктурного комплекса).

Эксперт добавил, что в следующем году свыше 65% спроса среди нового жилья будет сосредоточено на одно- и двухкомнатных квартирах, площадь которых не превышает 60 квадратных метров.

Подвысоцкий отметил, что стоимость недвижимости в новостройках также будет зависеть от того, какими будут темпы развития ипотечного кредитования, насколько эффективны законодательные изменения в градостроительной отрасли, которые должны гарантировать безопасность при приобретении недвижимости.

Специалист убежден, что для значительного повышения спроса на жилье на "первичке", часть ипотечных сделок должна увеличиться до 25-30% от всего объема продаж квартир в новостройках.

"По оптимистическому сценарию в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", – отметил Подвысоцкий.

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