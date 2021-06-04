Аренда пая в Украине: сколько стоит и изменится ли цена с открытием рынка земли

С 1 июля 2021 должен вступить в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который должен открыть рынок земли и позволить гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения принадлежащих им на праве частной собственности.

Аренда пая в Украине. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Ввиду этого, общество продолжает интересоваться тем, какая стоимость аренды земельного участка и как она изменится? Где будет дороже арендовать пай? Какие факторы могут на это влиять? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответила доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

"В то время, как другие отрасли продолжают стагнировать (металлургия, машиностроение и т.д.), украинские аграрии держатся на плаву и, несмотря на многочисленные трудности, которые им создают, продолжают работать, обрабатывать землю, выращивать продукцию...

Сейчас украинский агросектор стал своеобразным фундаментом национальной экономики, показав самую стрессоустойчивость в условиях различных кризисов, пандемий и других потрясений. И происходит это как говорится "не благодаря, а вопреки". Ряд искусственно созданных проблем, которые препятствуют нормально работать и которых по большому счету не должно быть вообще — блокировка налоговых накладных, лицензирование хранения горючего, ограничения по передвижению с/х техники, закрытие оптовых и продовольственных рынков в начале сезона прошлой весной...

Несмотря на существующие трудности и преграды, сельское хозяйство продолжает развиваться и неуклонно двигаться вперед. Новые техника и технологии, GPS-навигация, дроны, нано- и IT-технологии, современные биопрепараты, земле- и энергосберегающие способы обработки сегодня хорошо знакомы украинским аграриям. Как мы видим, постепенно, по уровню аграрных технологий Украина начинает опережать мировых лидеров.

Касаемо арендной платы, то в 2020 году фактически выплаченная средняя арендная плата за земельные паи в Украине, по данным мониторинговых оценок, составила 102 евро/га (3233 грн/га). Примерно такой же является и арендная плата за земли государственной собственности, составляет 3400 грн/га. Правда она мало отличается по регионам Украины и это вполне естественно, ведь есть регионы с хорошими почвами и благоприятными погодными условиями, что позволяет получать стабильные высокие урожаи, а есть и наоборот...

В таких областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250-7000 грн/га) и т.д. Низкой она в Луганской, Донецкой и Житомирской областях, где средний ее размер составляет 53 евро/ га (1700 грн/га).

В то время как в:

— Словакии арендная плата составляет 52 евро/га (от 32 до 75 евро / га),

— Латвии и Эстонии- 64 евро/га,

— Литве — 105 евро/га,

— Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189),

— Испании — 148 евро/га (от 98 до 244),

— Венгрии — 173 евро/га.

Для тех, кто уверяет, что открытие рынка земель обеспечит рост уровня арендной платы:

1) сегодня она и так выше, чем во многих странах ЕС;

2) она возросла до европейского уровня и без рынка земель;

3) дальнейший рост арендной платы сможет обеспечить не рынок земель, а новые технологии, углубление переработки, производство продукции с большей добавленной стоимостью, труд агрария и цену на продукцию (но не цену на землю, последняя является производной от создаваемого рентного дохода, а не наоборот. Цена земли ни что иное как капитализированный рентный доход). Сегодня арендная плата вплотную приблизилась к размеру чистой прибыли, остающейся в распоряжении агрария после уплаты им всех платежей;

4) с приходом "иностранных инвесторов" аренда также вряд ли возрастет, потому что платят они, как мы видим, не больше того, что выплачивает украинский фермер. Здесь следует учитывать, что на размер арендной платы влияют, главным образом, такие факторы как наличие конкуренции на рынке аренды — чем она выше, тем выше будет и арендная плата, а также местоположение и уровень рентного дохода, который обеспечивает данный земельный участок.

Что касается непосредственно возможного влияния рынка земель на уровень арендной платы, то конечно такое влияние может быть. Уже сегодня мы видим тенденции к повышению размера арендной платы, особенно при заключении долгосрочных договоров аренды. Арендатор вынужден искать пути, чтобы заинтересовывать арендодателя к продолжению договоров аренды. Именно одним из таких способов и является размер арендной платы.

Но здесь нужно понимать, что земля сама по себе не приносит денег. Это не печатный станок. Чтобы получить доход с земельного участка, нужно очень много на ней работать. А соответственно, арендная плата, — это не дармовые деньги, а деньги заработанные тяжелым трудом...".

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