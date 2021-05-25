Согласно прогнозу украинского правительства, в ближайшие 2-3 года после запуска рынка земли, который планируется на июль 2021 года, стоимость земельных участков вырастет в два раза. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время форума "Украина 30. Земля", пишет "УНИАН".

В правительстве рассказали, что будет с ценами на землю после земельной реформы - фото из открытых источников

"Открытие рынка земли повлечет рост стоимости гектара земли в два раза на протяжении первых двух-трех лет. Таковы наши расчеты", — сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194). По его словам, этот законопроект является ключевым для рынка земли в Украине, который должен открыться уже 1 июля 2021 года. Глава государства уверен, что законопроект №2194, который называют земельной конституцией, способен изменить землеустройство в стране.

Ранее в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) перечислили преимущества этого закона для Украины. По словам экспертов, он является весомой частью реформирования земельных отношений: автоматически передает земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность общин, ликвидирует ряд разрешительных процедур в сфере землеустройства, в том числе экспертизу землеустроительной документации.

Так, Госгеокадастр со вступлением в силу этого закона станет сервисной службой без властных полномочий распоряжения землей. Функции контроля и охраны земель также могут передаваться общинам, если они так решат

В материале нашего издания также можно прочитать, что в прошлом году в Украине заметно выросли цены на аренду сельскохозяйственных земель. Так, в среднем аренда подорожала на 6,5% — до 3378 грн за гектар.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!