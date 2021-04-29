Рынок земли в Украине: что изменит закон №2194

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Почему нардепы так долго затягивали с принятием этого законопроекта? Когда он полноценно может вступить в силу? Что может этому мешать? Что данный закон изменит на рынке земли Украины? Ответы на эти вопросы запросу "Комментарии".



Что изменит закон №2194

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) перечислили преимущества этого закона для нашей страны.

1. Со дня опубликования этого Закона общины получат в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.

2. Уменьшится количество согласительных процедур в сфере землеустройства.

3.Орендари получат четкую процедуру реализации преимущественного права на покупку с / х земель.

4. Совершенствуется процедура электронных земельных торгов.

5. Устраняются пробелы в правовом регулировании прав на землю.

Кроме того, эксперт по земельным вопросам ассоциации УКАБ Эллина Юрченко эксклюзивно для портала "Комментарии" рассказала, что с момента регистрации до принятия законопроекта № 2194 прошло больше 1,5 года.

"Он является весомой частью реформирования земельных отношений. Автоматически передает земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность общин. Ликвидирует ряд разрешительных процедур в сфере землеустройства, в том числе экспертизу землеустроительной документации. Так, Держгеокадастр с вступлением в силу этого закона станет сервисной службой без властных полномочий распоряжения землей. Функции контроля и охраны земель также могут передаваться общинам, если они так решат ", — отмечает эксперт.

То есть, этот законопроект убирает ряд коррупционных схем и является не выгодным для некоторых групп. Именно поэтому его завалили поправочным спамом, отправляли на повторное второе чтение, отметила Элина Юрченко.

"Стоит отметить, что указанные законодательные инициативы не могли принять в течение 8 лет. Да, в Верховной Раде Украины предыдущего созыва аналогичные законопроекты не находили поддержки. Надеемся, что президент подпишет законопроект в ближайшие дни. И уже подписан закон в большинстве своих положений вступит в силу со дня его опубликования, в том числе и в части передачи земель общинам ".

По мнению эксперта, рынка земель с вступлением в силу этого закона изменится то, что граждане для бесплатной приватизации земли или ее аренды будут обращаться не до Держгеокадастру, а в органы местного самоуправления. Время от заказа землеустроительной документации к регистрации земельного участка значительно сократится. Кроме того, землеустроительные услуги теперь должны стать дешевле, так как в них не будут закладываться расходы на "откаты".

Также Юрченко обращает внимание на то, что передача с / х земель из государственной в коммунальную собственность никак не влияет на их обращение, так как продажа и государственных, и муниципальных с / х земель запрещен.

Напомним, п рискорена подготовка к запуску рынка земли только играет в пользу лицам, стремятся завладеть чужой землей незаконным способом. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков с пробемы земельного рейдерства стремительно растет. Эксперт по государственному управлению, председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли Роман Головин считает, что главные рейдеры украинской земли — это арендаторы.

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