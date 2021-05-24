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Зеленский подписал ключевой законопроект для открытия рынка земли

Президент назвал законопроект №2194 ключевым для открытия рынка земли в Украине

сегодня, 12:02
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Земля" подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194), передает "УНИАН". 

Зеленский подписал ключевой законопроект для открытия рынка земли

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

Со слов президента страны, данный законопроект является ключевым для рынка земли в Украине, который должен открыться уже 1 июля 2021 года. Глава государства уверен, что законопроект №2194, который еще называют земельной конституцией, способен совершенно изменить землеустройство в стране. 

"Законопроект забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, возвращает общинам право распоряжаться своими землями, закрепляет, что продавать и покупать землю могут только граждане Украины. Закон, который я с большой радостью именно здесь и сейчас хочу подписать…", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) перечислили преимущества этого закона для Украины.  СО слов экспертов, он является весомой частью реформирования земельных отношений. Автоматически передает земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность общин. Ликвидирует ряд разрешительных процедур в сфере землеустройства, в том числе экспертизу землеустроительной документации. Так, Госгеокадастр с вступлением в силу этого закона станет сервисной службой без властных полномочий распоряжения землей. Функции контроля и охраны земель также могут передаваться общинам, если они так решат. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что земельные вопросы все больше начинают интересовать украинцев — пропорционально приближению открытия рынка оборота земли в нашей стране. Сейчас земля передана громадам — на основании решения главы Госгеокадастра и  указа президента. Почему это изначально было не слишком грамотно с правовой точки зрения, специально для нашего портала  объяснил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, член Набсовета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов.





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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/zelenskiy-podpisal-klyuchevoy-zakonoproekt-dlya-otkrytiya-rynka-zemli-novosti-11430304.html
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