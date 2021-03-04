Аренда земельного пая в Украине: стоимость и особенности

Цена за аренду сельхозземель в 2021 году в Украине выросла практически на 50%, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает LandLord, со ссылкой на земельные аукционы, проведенные управлениями Госгеокадастра в разных областях Украины. По состоянию на 1 января 2021 арендная плата за 1 га частной земли составила 1,6 тыс. гривен, а государственного — около 3,4 тыс. Гривен за гектар. Однако реальная стоимость в различных регионах Украины в несколько раз превышает среднюю. Где самая высокая аренда земли — и от чего это зависит? Как изменится стоимость аренды с открытием рынка? Издание "Комментарии" задало эти вопросы эксперту.

Аренда пая в Украине: стоимость и особенности - фото из открытых источников

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская объясняет, что сегодня на рынке существует несколько видов арендной платы:

"В частности, это арендная плата за земли государственной и коммунальной собственности права аренды, которые были приобретены на земельных аукционах. Далее, арендная плата за земельные паи, официально зафиксирована в договорах аренды и арендная плата, фактически выплачивается владельцам земельных паев. Как правило, арендная плата, выплачиваемая владельцам земель фактически является выше того размера, который зафиксирован в договорах аренды. Причиной тому является так называемая "оптимизация" уплаты налогов. Поскольку с суммы арендной платы уплачивается налог с доходов физических лиц (НДФЛ), размер которого составляет 18%. Поэтому достаточно часто размер арендной платы, который фиксируется в договоре аренды, является заниженным.

По результатам мониторинговых оценок сегодня арендная плата за земельные паи в Украине в среднем составляет 102 евро/га (3233 грн / га). Примерно такой же является и арендная плата за земли государственной собственности — 3400 грн/га. В таких областях как Черкасская арендная плата колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250-7000 грн/га) и т.д.

Таким образом сегодня арендная плата за сельскохозяйственные угодья в Украине уже выше, чем в некоторых странах ЕС. В частности, в Словакии арендная плата составляет 52 евро / га и колеблется от 32 до 75 евро/га в зависимости от края,

— Латвии и Эстонии- 64 евро/га,

— Литве — 105 евро/га,

— Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189),

— Испании — 148 евро/га (от 98 до 244),

— Венгрии — 173 евро/га.

Следует отметить, что на земельных аукционах арендная плата зачастую выше, чем за земельные паи. Это в первую очередь связано с тем, что на земельные торги выставляется сравнительно небольшое количество угодий, поэтому уровень конкуренции там часто достаточно высок. Есть случаи, когда размер арендной платы доходит до 20% от нормативной денежной оценки (НГО) и более. При стартовой цене на право аренды в 8% от НГО.

Стоит также отметить, что сегодня нередки случаи, когда землепользователь (арендатор) выплачивает арендную плату за гектар в размере большем, чем остается в его распоряжении. Например, по предварительным расчетам прибыль с одного гектара в 2020 году составил: при выращивании пшеницы — 178 долл/га, кукурузы — 107 долл/га. То есть, это фактически является ниже арендная плата. На самом деле эти вопросы являются весьма важными с точки зрения экономики производства и напрямую влияют на показатели эффективности аграрного сектора и его возможности для расширенного воспроизводства. В общем экономические отношения должны быть построены таким образом, чтобы после уплаты всех обязательных платежей, включая и обязательства по арендной плате, в товаропроизводителя оставались средства для расширенного воспроизводства производства. Поскольку это напрямую влияет на вопросы экономической и продовольственной безопасности страны".





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