Бесплатная приватизация земельных участков: куда девается земля, предназначенная для украинцев

По словам старшего проектного менеджера по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартына, в Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.

Бесплатная приватизация земельных участков: куда девается земля, предназначенная для украинских граждан - фото из открытых источников

"На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет", — рассказал он.

Куда же делась земля? Что делать украинцам, которые еще не реализовали свое право на получение участка? Как можно исправить ситуацию? Член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что существующее право на бесплатную приватизацию сейчас – это фикция и значительные коррупционные механизмы.

Фикция – потому что, действительно, количества свободной земли для всех граждан Украины не хватит. В государственной собственности остались земли под лесом, водными объектами, земли государственных и коммунальных учреждений. Официальной статистики площади реально свободных земель (земель запаса) нет, но, в любом случае, она никак не превысит двух-трех миллионов га в масштабах всего государства.

При этом следует понимать, что огромное количество тех земель, которые выглядят свободными на публичной кадастровой карте, на самом деле такими не являются. Часто это просто частные участки, на которые просто оформлены бумажные документы, не внесенные в электронный Государственный земельный кадастр.

Даже если бы государство решило действительно исполнить нормы о бесплатной приватизации, оно не смогло бы этого сделать — земли просто не хватит. Мы же не хотим выкорчевывать государственные леса только для того, чтобы предоставить кому-то земельный участок для ведения личного селянского хозяйства? И это мы говорим о существующих гражданах Украины, но есть и те, которые будут рождены в дальнейшем, они тоже де-юре будут обладать правом бесплатной приватизации.

Коррупция – потому что бесплатная приватизация возможна в большинстве случаев через коррупционные договоренности с органами власти. Земли мало, она дорогая, — вот вам и "узкое горлышко" — непременная составляющая коррупционных рисков.

Часто при "бесплатной" приватизации часть стоимости земельного участка платится его будущим собственником. Только не в бюджет, а в карман чиновнику. Стоимость бесплатного гектара сейчас стартует от $800 сельскохозяйственной земли до многих тысяч в случае приватизации земли, которая может пойти под строительство.

Вывод – бесплатную приватизацию нужно убивать. Конечно, должна быть оставлена возможность бесплатной приватизации гражданами тех земельных участков, которыми они уже пользуются, в том числе, под существующими жилыми домами. Но все остальное должно прозрачно продаваться, в большинстве случаев – через торги.

А относительно того, что Конституция Украины запрещает при принятии новых законов ограничивать существующие права, — то любое право существует только тогда, когда оно подкреплено материально. А если материальных ресурсов для этого нет, то и право реализоваться не будет, что бы там не требовал закон".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!