В парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - нардеп

На этой неделе монобольшиство проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли. Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняется положение Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. Законопроект № 2194 продолжает стратегию распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве.

В Раде проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - фото из открытых источников

Таким мнением с порталом "Комментарии" поделился депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко.

Эксперт напоминает, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Многие обещания под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе.

"Рынок быстро отреагировал на это событие: начался резкий спад инвестиций. К концу 2020 года падение составляло более 40%. Это около 2 миллиардов долларов! И это только внутренние инвестиции. Фермеры откладывают последние деньги, чтобы было за что выкупить земли. Перестали инвестировать в расширение производства, восстановление плодородия почв, в экологическое земледелие, закупать биогазовые станции. Сложилась ситуация, когда землепользователи используют земельные наделы исключительно для быстрого получения прибыли. Сеют технические и масличные культуры, "обескровливают" черноземы", — говорит Вадим Ивченко.

Народный депутат утверждает, что средств местным фермерам всё равно не хватит для полномасштабного выкупа земли. Их не хватит даже во всей украинской банковской системе. Сумма значительно больше, чем имеет вся экономика страны, включая ее финансовый сектор.

"Вот здесь "на помощь" придет крупный иностранный капитал. Уже сейчас иностранцы де-факто присутствуют в украинском сельском хозяйстве. Четыре миллиона гектаров, или площадь Швейцарии — по меньшей мере столько сельскохозяйственных земель арендуют иностранные инвесторы в Украине. Украина, которая имеет большой экономический потенциал, в настоящее время стала полем столкновения для сильных геополитических игроков. Поэтому хочу напомнить нашим "реформаторам", что каковы бы ни были влиятельные наши партнеры — в первую очередь нужно думать о национальных интересах Украины", — подытожил Вадим Ивченко.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о ценах на землю в Украине и Европе.













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