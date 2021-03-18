В парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - нардеп

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Елизавета Черных
На этой неделе монобольшиство проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли. Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняется положение Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. Законопроект № 2194 продолжает стратегию распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве.
В Раде проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - фото из открытых источников
Таким мнением с порталом "Комментарии" поделился депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко.
Эксперт напоминает, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Многие обещания под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе.
Народный депутат утверждает, что средств местным фермерам всё равно не хватит для полномасштабного выкупа земли. Их не хватит даже во всей украинской банковской системе. Сумма значительно больше, чем имеет вся экономика страны, включая ее финансовый сектор.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о ценах на землю в Украине и Европе.
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