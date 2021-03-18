logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

58834.65

ETH/USD

1830.94

LTC/USD

205.42

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро В парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - нардеп
commentss НОВОСТИ Все новости

В парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - нардеп

В марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения"

сегодня, 06:30
Автор:

Елизавета Черных

На этой неделе монобольшиство проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли. Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняется положение Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. Законопроект № 2194 продолжает стратегию распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве. 

В парламенте продвигают земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - нардеп

В Раде проталкивает земельные законы, которые окончательно лишают граждан украинской земли - фото из открытых источников

Таким мнением с порталом "Комментарии" поделился депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко. 

Эксперт напоминает, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Многие обещания под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе.

"Рынок быстро отреагировал на это событие: начался резкий спад инвестиций. К концу 2020 года падение составляло более 40%. Это около 2 миллиардов долларов! И это только внутренние инвестиции. Фермеры откладывают последние деньги, чтобы было за что выкупить земли. Перестали инвестировать в расширение производства, восстановление плодородия почв, в экологическое земледелие, закупать биогазовые станции. Сложилась ситуация, когда землепользователи используют земельные наделы исключительно для быстрого получения прибыли. Сеют технические и масличные культуры, "обескровливают" черноземы", — говорит Вадим Ивченко. 

Народный депутат утверждает, что средств местным фермерам всё равно не хватит для полномасштабного выкупа земли. Их не хватит даже во всей украинской банковской системе. Сумма значительно больше, чем имеет вся экономика страны, включая ее финансовый сектор.

"Вот здесь "на помощь" придет крупный иностранный капитал. Уже сейчас иностранцы де-факто присутствуют в украинском сельском хозяйстве. Четыре миллиона гектаров, или площадь Швейцарии — по меньшей мере столько сельскохозяйственных земель арендуют иностранные инвесторы в Украине. Украина, которая имеет большой экономический потенциал, в настоящее время стала полем столкновения для сильных геополитических игроков. Поэтому хочу напомнить нашим "реформаторам", что каковы бы ни были влиятельные наши партнеры — в первую очередь нужно думать о национальных интересах Украины", — подытожил Вадим Ивченко. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о ценах на землю в Украине и Европе. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ