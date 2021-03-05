Названы цены аренды земли в Украине и Европе

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Елизавета Черных
Одним из самых распространенных разновидностей отношений в области земельного права в Украине — является аренда земельных участков, а именно паев - земельных участков частной формы собственности, для ведения товарного сельскохозяйственного производства. "Комментарии" решили узнать, сколько стоит аренда пая в разных регионах Украины, в сравнении с европейскими странами.
Аренда земли - фото из открытых источников
Она отмечает, что сегодня арендная плата за сельскохозяйственные угодья в Украине уже выше, чем в некоторых странах ЕС. В частности, в Словакии арендная плата составляет 52 евро / га и колеблется от 32 до 75 евро/га в зависимости от края.
Так аренда пая в Латвии и Эстонии обойдется в 64 евро/га, Литве — 105 евро/га, Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189), Испании — 148 евро/га (от 98 до 244), Венгрии — 173 евро/га.
Эксперт отмечает, что на земельных аукционах арендная плата зачастую выше, чем за земельные паи. Это в первую очередь связано с тем, что на земельные торги выставляется сравнительно небольшое количество угодий, поэтому уровень конкуренции там часто достаточно высок. Есть случаи, когда размер арендной платы доходит до 20% от нормативной денежной оценки (НГО) и более. При стартовой цене на право аренды в 8% от НГО.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о ценах на землю в Европе.
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