Названы цены аренды земли в Украине и Европе

Одним из самых распространенных разновидностей отношений в области земельного права в Украине — является аренда земельных участков, а именно паев - земельных участков частной формы собственности, для ведения товарного сельскохозяйственного производства. "Комментарии" решили узнать, сколько стоит аренда пая в разных регионах Украины, в сравнении с европейскими странами.

Аренда земли - фото из открытых источников

"По результатам мониторинговых оценок сегодня арендная плата за земельные паи в Украине в среднем составляет 102 евро/га (3233 грн / га). Примерно такой же является и арендная плата за земли государственной собственности — 3400 грн/га. В таких областях как Черкасская арендная плата колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250-7000 грн/га) и т.д.", — говорит доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

Она отмечает, что сегодня арендная плата за сельскохозяйственные угодья в Украине уже выше, чем в некоторых странах ЕС. В частности, в Словакии арендная плата составляет 52 евро / га и колеблется от 32 до 75 евро/га в зависимости от края.

Так аренда пая в Латвии и Эстонии обойдется в 64 евро/га, Литве — 105 евро/га, Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189), Испании — 148 евро/га (от 98 до 244), Венгрии — 173 евро/га.

Эксперт отмечает, что на земельных аукционах арендная плата зачастую выше, чем за земельные паи. Это в первую очередь связано с тем, что на земельные торги выставляется сравнительно небольшое количество угодий, поэтому уровень конкуренции там часто достаточно высок. Есть случаи, когда размер арендной платы доходит до 20% от нормативной денежной оценки (НГО) и более. При стартовой цене на право аренды в 8% от НГО.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о ценах на землю в Европе.

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