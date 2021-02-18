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Названы цены на землю в Европе

Стоимость за гектар может достигать 70 000 долларов

сегодня, 07:00
Автор:

Елизавета Черных

В марте 2020  Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, с 1 июля 2021 позволяется свободная покупка украинских черноземов. Специалисты считают, что после запуска рынка, цена гектара земли будет колеблется от 1 000 до 3 000 долларов. "Комментарии" решили узнать, во сколько оценивается такая же земельная площадь в странах Европы. 

Названы цены на землю в Европе

Цены на землю в Европе - фото из открытых источников

Швейцария — 70 000 за гектар, Германия — 32 000 за гектар — в каждой федеральной земле действует свой закон, регламентирующий право собственности на землю, а сделки купли-продажи регламентируются местными исполнительными органами. Так же в отдельных провинциях ограничения по цене и минимального размера надела. Частичное ограничение на покупку аграрной земли касается также горных районов — там к рынку допущены только зарегистрированные фермеры.

Польша — 10 000 за гектар — цены на землю государство не регулирует. Максимальная площадь участка в собственности физлица — 500 гектаров. Налог на продажу земли колеблется в диапазоне 2 — 5% и взимается с покупателя. Налог на землевладение отсутствует. Частичные ограничения на участие иностранного капитала в покупке аграрных земель существовали, но 1 мая 2016 они были полностью отменены в отношении граждан ЕС. Результатом чего средняя стоимость земли составляет 10 300 долларов за гектар.

Болгария — 4 650 долларов за гектар, а приобрести землю для полеводства могут граждане Болгарии, юридические или физические лица, находящиеся на территории страны более пяти лет, компания из страны, с которой Болгария заключила международное соглашение, а также из стран ЕС. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как бесплатно оформить земельный участок в Украине. 




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Источник: https://money.comments.ua/news/argo/prodazha-zemli-v-ukraine-i-analiz-zarubezhnogo-rynka-skolko-stoit-gektar-v-evrope-671997.html
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