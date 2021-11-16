Цена на удобрения в Украине растет: причины и решения проблемы

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Елизавета Черных
Азот – основной макроэлемент, необходимый для обеспечения высокой урожайности культур. Основной – и в этом году невероятно дорогой. Сравнивая год к году, цена на азотные удобрения выросла в 3 раза: стоимость аммиачной селитры на уровне 23 000 грн/т и карбамида в 28 000 грн/т. И пока, к сожалению, оснований для оптимизма и ожидания существенного понижения цен нет. Почему так получилось и как решается проблема, изданию "Комментарии" рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.
Цена на удобрения в Украине растет - фото из открытых источников
По словам гендиректора УКАБ, дефицит природного газа в Евросоюзе и его резкое удорожание повлекли за собой остановку ряда химических заводов в ЕС.
Он акцентирует, что обеспеченность удобрениями в Украине продолжает зависеть от работы заводов ключевого внутреннего производителя.
Но тогда, продолжает он, возможности импорта были значительно шире. Сейчас же найти значительные свободные объемы из-за границы будет очень сложно.
Гендиректор УКАБ отметил, что на прошлой неделе состоялось первое обсуждение непростой ситуации с удобрениями с участниками рынка при Минагрополитики. В итоге есть договоренность ежемесячно сверять часы по балансу рынка удобрений (как по объемам от отечественных производителей, так и касательно импортных поставок).
Ранее "Комментарии" писали, что из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов: что подорожает.
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