Цена на удобрения в Украине растет: причины и решения проблемы

Азот – основной макроэлемент, необходимый для обеспечения высокой урожайности культур. Основной – и в этом году невероятно дорогой. Сравнивая год к году, цена на азотные удобрения выросла в 3 раза: стоимость аммиачной селитры на уровне 23 000 грн/т и карбамида в 28 000 грн/т. И пока, к сожалению, оснований для оптимизма и ожидания существенного понижения цен нет. Почему так получилось и как решается проблема, изданию "Комментарии" рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

Цена на удобрения в Украине растет - фото из открытых источников

По словам гендиректора УКАБ, дефицит природного газа в Евросоюзе и его резкое удорожание повлекли за собой остановку ряда химических заводов в ЕС.

"Дыра в балансе Азиатских рынков по удобрениям лишь усилила бешеный рост цен на азотные удобрения. В результате даже страны, которые могли бы поставлять больше азотных удобрений на внешние рынки, начали ограничивать поставки тем или иным способом, чтобы сохранить преференции для аграриев внутри страны", – поясняет Роман Сластен.

Он акцентирует, что обеспеченность удобрениями в Украине продолжает зависеть от работы заводов ключевого внутреннего производителя.

"Пока раздаются заверения, что в планах – производить удобрения в достаточном количестве. Но почему-то вспоминается 2017 год с мартовским сюрпризом в виде остановки заводов, и не поставки удобрений в преддверии весеннего внесения", – признался Роман Сластен.

Но тогда, продолжает он, возможности импорта были значительно шире. Сейчас же найти значительные свободные объемы из-за границы будет очень сложно.

"Конечно, есть определенные объемы поставок из Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, которые хотя бы в определенной степени улучшают конкурентную среду на рынке удобрений. Но заменить внутреннего производства они не смогут и, кстати, угрозы ему также не несут", – подчеркивает Роман Сластен.

Гендиректор УКАБ отметил, что на прошлой неделе состоялось первое обсуждение непростой ситуации с удобрениями с участниками рынка при Минагрополитики. В итоге есть договоренность ежемесячно сверять часы по балансу рынка удобрений (как по объемам от отечественных производителей, так и касательно импортных поставок).

"Как минимум, такая коммуникационная платформа обеспечит несколько лучшую прогнозируемость рынка и разработку вариантов противодействия возможным форс-мажорам", – резюмирует эксперт.

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