Из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов: что подорожает

Рост цен на энергоносители (природный газ, электроэнергия) могут стать причиной увеличения стоимости необходимых продуктов питания в Украине. В частности, речь идет о курятине, яйцах, хлебобулочных изделиях и тепличных овощах. Аналитик, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко утверждает, что правительство не предпринимает никаких мер для урегулирования стоимости газа для производителей и промышленности, пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на ГолосUA.

Из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов - фото из открытых источников

Специалист также подчеркнул, что роль в формировании ценников играет уровень предложения и спроса.

Игорь Чаленко отмечает, что стоимость будет зависеть от конкретной цены газа для предприятий. Специалист отмечает, что правительство двигается в направлении сохранения более устойчивой цены на голубое топливо для населения, а промышленность и предприятия вынуждены платить по 50 гривен за кубометр газа.

В качестве примера приводится цена на хлеб, который за год прибавил в стоимости 18%. Для его изготовления предприятиями используется природный газ, что составляет 60% энергопотребления, еще 40% — электроэнергия.

Журналисты отмечают, что цена на хлеб увеличилась не так значительно, как, например, на торты. Они подорожали на 80% и цены не остановят свой рост.

Напомним, что согласно прогнозу аналитика Украинского клуба агарного бизнеса Светланы Литвиновой, в ближайшее время в стране подорожают куриные яйца. Цены могут подскочить на 8-14%, а стоимость десятка будет составлять порядка 38-40 гривен. По словам специалиста, подорожание связано с сезонным фактором, поскольку снижение предложение провоцирует рост цены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!