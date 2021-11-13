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Из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов: что подорожает

Стоимость будет зависеть от конкретной цены газа для предприятий

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных
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Рост цен на энергоносители (природный газ, электроэнергия) могут стать причиной увеличения стоимости необходимых продуктов питания в Украине. В частности, речь идет о курятине, яйцах, хлебобулочных изделиях и тепличных овощах. Аналитик, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко утверждает, что правительство не предпринимает никаких мер для урегулирования стоимости газа для производителей и промышленности, пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на ГолосUA.

Из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов: что подорожает

Из-за цен на газ и электричество взлетит стоимость продуктов - фото из открытых источников

Специалист также подчеркнул, что роль в формировании ценников играет уровень предложения и спроса. 

Игорь Чаленко отмечает, что стоимость будет зависеть от конкретной цены газа для предприятий. Специалист отмечает, что правительство двигается в направлении сохранения более устойчивой цены на голубое топливо для населения, а промышленность и предприятия вынуждены платить по 50 гривен за кубометр газа. 

В качестве примера приводится цена на хлеб, который за год прибавил в стоимости 18%. Для его изготовления предприятиями используется природный газ, что составляет 60% энергопотребления, еще 40% — электроэнергия. 

Журналисты отмечают, что цена на хлеб увеличилась не так значительно, как, например, на торты. Они подорожали на 80% и цены не остановят свой рост. 

Напомним, что согласно прогнозу аналитика Украинского клуба агарного бизнеса Светланы Литвиновой, в ближайшее время в стране подорожают куриные яйца. Цены могут подскочить на 8-14%, а стоимость десятка будет составлять порядка 38-40 гривен. По словам специалиста, подорожание связано с сезонным фактором, поскольку снижение предложение провоцирует рост цены. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/dorogoj-gaz-i-elektroenergiya-vzvintyat-tsenyi-na-ryad-produktov-pitaniya-v-ukraine.htm?_ga=2.78832343.2143129940.1636701003-227395441.1620644266&_gl=1*1tri97o*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYz
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