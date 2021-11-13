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В Украине изменится цена куриных яиц: сколько будет стоить десяток

Сейчас яйца можно купить примерно за 35,20 гривен за десять штук

сегодня, 12:00
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно прогнозу аналитика Украинского клуба агарного бизнеса Светланы Литвиновой, в ближайшее время в стране подорожают куриные яйца. Цены может подскочить на 8-14%, а стоимость десятка будет составлять порядка 38-40 гривен. Об этом пишет OBOZREVATEL

В Украине изменится цена куриных яиц: сколько будет стоить десяток

В Украине изменится цена куриных яиц - фото из открытых источников

Отмечается, что сейчас яйца можно купить примерно за 35,20 гривен за десять штук, а с начала ноября стоимость увеличилась на 1%. 

По словам специалиста, подорожание связано с сезонным фактором, поскольку снижение предложение провоцирует рост цены. 

"Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – сообщила Светлана Литвин.

Напомним, что последние две недели в Украине ознаменовались подорожанием некоторых продуктов питания от 9 до 14%. Такие показатели — начало сезонного увеличения стоимости, в частности, на овощи. Однако аналитики Украинского клуба агарного бизнеса отметили и снижение стоимости на некоторые овощи. Например, в связи с первыми морозами картофель упал в цене на 20%.

Кроме того, за последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что вследствие роста цен на энергоносители, в ближайшее время в стране можно будет встретить подсолнечное рафинированное масло стоимостью более 100 гривен за литр. О других причинах и ситуации на рынке — читайте в по ссылке. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsev-predupredili-o-podorozhanii-odnogo-iz-osnovnyih-produktov.htm?_ga=2.237210307.2143129940.1636701003-227395441.1620644266&_gl=1*imao40*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjc5NDEyNS40MjE
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