В Украине изменится цена куриных яиц: сколько будет стоить десяток

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Согласно прогнозу аналитика Украинского клуба агарного бизнеса Светланы Литвиновой, в ближайшее время в стране подорожают куриные яйца. Цены может подскочить на 8-14%, а стоимость десятка будет составлять порядка 38-40 гривен. Об этом пишет OBOZREVATEL
В Украине изменится цена куриных яиц - фото из открытых источников
Отмечается, что сейчас яйца можно купить примерно за 35,20 гривен за десять штук, а с начала ноября стоимость увеличилась на 1%.
По словам специалиста, подорожание связано с сезонным фактором, поскольку снижение предложение провоцирует рост цены.
Напомним, что последние две недели в Украине ознаменовались подорожанием некоторых продуктов питания от 9 до 14%. Такие показатели — начало сезонного увеличения стоимости, в частности, на овощи. Однако аналитики Украинского клуба агарного бизнеса отметили и снижение стоимости на некоторые овощи. Например, в связи с первыми морозами картофель упал в цене на 20%.
Кроме того, за последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что вследствие роста цен на энергоносители, в ближайшее время в стране можно будет встретить подсолнечное рафинированное масло стоимостью более 100 гривен за литр. О других причинах и ситуации на рынке — читайте в по ссылке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости