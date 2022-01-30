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Цены на гречку в Украине могут взлететь до 80 гривен: эксперт назвал условие

Сейчас в Украине отсутствует дефицит гречки, однако она становится все более труднодоступной для многих украинцев

сегодня, 18:45
Автор:

Елизавета Черных
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Если Российская Федерация запретит вывоз гречневой крупы, то средняя цена за кило продукции в нашей стране весной может взлететь до 70-80 гривен. Если Россия продолжит экспортировать гречку, то ее стоимость на полках украинских магазинов останется на прежнем уровне. Таким мнением с изданием "Главком" поделился директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. 

Цены на гречку в Украине могут взлететь до 80 гривен: эксперт назвал условие

Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что пока что в Украине не существует других экономически обоснованных предпосылок к удорожанию крупы. Громовой подчеркнул, что в нашей стране был "весьма не плохой" урожай гречки, а украинское правительство выделило 50 миллионов гривен на поддержку отрасли. В РФ также зафиксировали хороший урожай гречки для обеспечения и экспорта, и российского рынка. 

Кроме того, по словам специалиста, в Украине наблюдают улучшение ситуации с посевными площадями. Например, в 2020 году они составляли 81 тысячу гектаров, в прошлом — 84 тысячи.

Эксперт добавил, что сейчас в Украине отсутствует дефицит продукции, однако она становится все более труднодоступной для многих украинцев в связи с высокой ценой. Сегодня минимальная цена килограмма гречки составляет 45 гривен, а за последние время употребление крупы составляет 2,5-3 килограмма на человека в год. 

Напомним, что в Украине стремительно дорожает белокочанная капуста, при этом темпы роста существенно ускоряются. О причинах и ценах на популярный овощ — читайте в материале портала. 

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз цен на продукты в Украине в феврале, рассказав, что подорожает, а что подешевеет в следующем месяце. 


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Источник: https://glavcom.ua/economics/finances/grechka-indikator-krizi-shcho-vidbuvajetsya-na-rinku-naydorozhchoji-krupi-817174.html?fbclid=IwAR1bNP5equ6kZRQQKJZnyHL8UqSvgIQq8T5XJGuxmj-OEvW0ap61aNAs4x8
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