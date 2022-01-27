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В Украине взлетели цены на капусту: причины и актуальная стоимость

На сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг

сегодня, 09:22
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине продолжает увеличиваться стоимость белокочанной капусты, при этом темпы роста цены за эту неделю продемонстрировали значительное ускорение. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В Украине взлетели цены на капусту: причины и актуальная стоимость

В Украине взлетели цены на капусту - фото из открытых источников

По данным экспертов, основной причиной увеличения стоимости капусты является повышенный спрос на продукт не только на украинском рынке, но и со стороны экспортно-ориентированных компаний. Кроме того,  предложение белокочанной капусты в этом сезоне существенно сократилось по сравнению с прошлым годом, что объясняется уменьшением площадей под овощем. 

Также существенную роль в изменении цен на капусту играет реэкспорт отечественной продукции в РФ через территорию Беларуси. 

Так, отмечают специалисты, фермеры в Украине готовы отгружать белокочанную капусту не меньше чем за 15-17 гривен за килограмм. Это в среднем в 1,5 раза дороже, чем под конец прошлой рабочей недели. 

В результате по состоянию на сегодня стоимость капусты в стране уже в среднем в семь раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Кроме того, многие отечественные производители сегодня пытаются сдержать продажу овоща, надеясь выставить ее на продажу весной еще дороже. 

Отметим, что, помимо капусты, в Украине стремительно растут цены на овощи борщевого набора, а за год их стоимость увеличилась в два раза. Эксперты связывают подорожание продукции с резким удорожанием энергоресурсов (газа, электроэнергии), а также с отменой льгот для аграрных производителей. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине рекордно выросли в цене зеленый и репчатый лук. 


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/kapusta-v-ukraine-za-nedelyu-podorozhala-v-15-raza/
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comments

Обсуждения

Віктор Віктор

сегодня, 09:52

Єлізавєта, ця новина "із злетом" повторюється кожен рік, у цей період.

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