В Украине взлетели цены на капусту: причины и актуальная стоимость

В Украине продолжает увеличиваться стоимость белокочанной капусты, при этом темпы роста цены за эту неделю продемонстрировали значительное ускорение. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В Украине взлетели цены на капусту - фото из открытых источников

По данным экспертов, основной причиной увеличения стоимости капусты является повышенный спрос на продукт не только на украинском рынке, но и со стороны экспортно-ориентированных компаний. Кроме того, предложение белокочанной капусты в этом сезоне существенно сократилось по сравнению с прошлым годом, что объясняется уменьшением площадей под овощем.

Также существенную роль в изменении цен на капусту играет реэкспорт отечественной продукции в РФ через территорию Беларуси.

Так, отмечают специалисты, фермеры в Украине готовы отгружать белокочанную капусту не меньше чем за 15-17 гривен за килограмм. Это в среднем в 1,5 раза дороже, чем под конец прошлой рабочей недели.

В результате по состоянию на сегодня стоимость капусты в стране уже в среднем в семь раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Кроме того, многие отечественные производители сегодня пытаются сдержать продажу овоща, надеясь выставить ее на продажу весной еще дороже.

Отметим, что, помимо капусты, в Украине стремительно растут цены на овощи борщевого набора, а за год их стоимость увеличилась в два раза. Эксперты связывают подорожание продукции с резким удорожанием энергоресурсов (газа, электроэнергии), а также с отменой льгот для аграрных производителей.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине рекордно выросли в цене зеленый и репчатый лук.

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