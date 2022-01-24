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В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине дорожает лук

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В начале текущего года в стране значительно подорожала репчатый и зеленый лук. Сейчас стоимость за килограмм больше на 72%, нежели в январе 2021-го.

В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине подорожал лук. Фото из открытых источников

На сегодняшний день килограмм репчатого лука обойдется покупателю в среднем в 14,74 гривны. В то же время 100 грамм зеленого лука продают по 24 гривны. Эта цена на 27% выше той, что была вначале прошлого года. 

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин отметила, что зеленый лук зимой выращивают в теплицах. Повышение стоимости энергоносителей, соответственно, повышается себестоимость производства. Это становится одной из главных причин повышения стоимости. 

Ценник на зеленый лук начнет падать с наступлением в стране тепла. В этот период лук вновь станут выращивать на открытом грунте, а не в теплицах. Примерно к апрелю зеленый лук можно будет найти в супермаркетах по 18-10 гривен за 10 грамм.

Репчатый лук начнет падать в цене по мере поступления урожая нового года. Но аналитик отмечает, что пока еще слишком рано прогнозировать темпы снижения, потому как процесс посева не был начат. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал на своей странице в Instagram, как правильно приготовить тот же рататуй из известного мультфильма. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что с конца декабря до середины января в Украине значительно вырос ценник на морковь. Производители отмечают, что изменение стоимости овоща напрямую связано с сокращение предложения на рынке. Сколько теперь в Украине стоит морковь, читайте в нашей статье


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Источник: https://ukranews.com/news/828322-za-god-luk-podorozhal-pochti-do-15-griven-za-kilogramm-ekspert-obyasnil-pochemu
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