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В Украине продолжает дорожать популярный овощ: озвучены новые цены

С начала года в Украине подорожала морковь

сегодня, 19:46
Автор:

Денис Подставной
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Стоимость популярного среди украинцев овоща — моркови, продолжает стремительно расти. С последних чисел декабря до сегодняшнего дня ценник на морковь повысился на 19%. Об этом передает EastFruit.

В Украине продолжает дорожать популярный овощ: озвучены новые цены

В Украине подорожала морковь. Фото из открытых источников

Аналитики проекта сообщают, что цены на овощ в стране стали расти перед новогодними праздниками. Только за последнюю неделю декабря средняя стоимость моркови увеличилась на 17%. Однако после Нового года продукцию стали продавать по еще большим ценам. 

Так, на сегодняшний день средняя стоимость одного килограмма моркови в Украине составляет от 7 до 11 гривен. Конечная цена зависит от региона и объема партии и качества продукта. 

Участники рынка связывают стремительный рост цен с тем, что предложение на рынке заметно сокращается. Многие уже практически распродали запасы из необорудованных хранилищ. Вместе с тем на рынке стало намного меньше некондиционной моркови, что и позволило производителям продавать качественную морковь по цене, что выше прошлой. 

К слову, в этот же период в прошлом году морковь в стране продавали в среднем в 2,2 раза дешевле, нежели сейчас. Производители уверены, что рост цен не будет продолжаться долго. А вот к концу сезона украинцам стоит ожидать повышения стоимости на овощ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что в Украине рекордно подорожала гречка. Всего за месяц стоимость крупы увеличилась на восемь гривен. 

Также издание сообщало о том, какие овощи и фрукты приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине. На четвертом месте по продажам в магазинах оказались яблоки, с долей 8%.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/morkov-v-ukraine-prodaetsya-vdvoe-dorozhe-chem-v-proshlom-godu/
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