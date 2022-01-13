В Украине продолжает дорожать популярный овощ: озвучены новые цены

Стоимость популярного среди украинцев овоща — моркови, продолжает стремительно расти. С последних чисел декабря до сегодняшнего дня ценник на морковь повысился на 19%. Об этом передает EastFruit.

В Украине подорожала морковь. Фото из открытых источников

Аналитики проекта сообщают, что цены на овощ в стране стали расти перед новогодними праздниками. Только за последнюю неделю декабря средняя стоимость моркови увеличилась на 17%. Однако после Нового года продукцию стали продавать по еще большим ценам.

Так, на сегодняшний день средняя стоимость одного килограмма моркови в Украине составляет от 7 до 11 гривен. Конечная цена зависит от региона и объема партии и качества продукта.

Участники рынка связывают стремительный рост цен с тем, что предложение на рынке заметно сокращается. Многие уже практически распродали запасы из необорудованных хранилищ. Вместе с тем на рынке стало намного меньше некондиционной моркови, что и позволило производителям продавать качественную морковь по цене, что выше прошлой.

К слову, в этот же период в прошлом году морковь в стране продавали в среднем в 2,2 раза дешевле, нежели сейчас. Производители уверены, что рост цен не будет продолжаться долго. А вот к концу сезона украинцам стоит ожидать повышения стоимости на овощ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что в Украине рекордно подорожала гречка . Всего за месяц стоимость крупы увеличилась на восемь гривен.









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