logo

BTC/USD

42352.85

ETH/USD

3132.30

LTC/USD

129.76

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Названы овощи и фрукты, которые приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы овощи и фрукты, которые приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине

На четвертом месте по продажам - яблоки, с долей 8%

сегодня, 10:27
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что в самых популярных супермаркетах Киева представлено порядка 300 позиций свежей плодоовощной продукции, более 30% всей выручки обеспечивается бананами, помидорами и мандаринами. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Названы овощи и фрукты, которые приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине

Названы овощи и фрукты, которые приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине - фото из открытых источников

Так, бананы занимают 11% от общей доли выручки, а помидоры и мандарины — по 10%. 

Отмечается, что экспертами было отобрано два десятка главных продуктов по объемам реализации в ценовом и натуральном выражениях. Специалисты провели анализ, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю супермаркетов в продажах. 

При этом, эксперты обращают внимание на фактор сезонности. Например, летом бананы не могут лидировать в продажах в украинских супермаркетах, поскольку в это время года на рынке много более бюджетных местных товаров. Но все равно, подчеркивают в издании, его удельный вес в продажах остаётся довольно значительным. 

На четвертом месте по продажам — яблоки, с долей 8%. В прошлом году стоимость килограмма составляла 30 гривен. 

Также в десятку наиболее рентабельных для сетей украинских супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы входит виноград. Его доля составляет 4%. При этом аналитики отмечают, что фрукт — показатель, который подтверждает увеличение доходов граждан. Еще десять дет назад виноград практически не входил в структуру продаж супермаркетов. 

Среди овощей и фруктов, обеспечивающих наибольшую выручку супермаркетам, также выделяют: капусту и картофель (6%), огурцы, лук, апельсины (5%), прочие позиции — 30%. 

Ранее на портале "Комментарии" - Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://east-fruit.com/novosti/kakie-10-ovoshchey-i-fruktov-prinosyat-70-vyruchki-supermarketam-ukrainy/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!