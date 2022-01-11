Несмотря на то, что в самых популярных супермаркетах Киева представлено порядка 300 позиций свежей плодоовощной продукции, более 30% всей выручки обеспечивается бананами, помидорами и мандаринами. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Названы овощи и фрукты, которые приносят наибольшую выручку супермаркетам в Украине - фото из открытых источников

Так, бананы занимают 11% от общей доли выручки, а помидоры и мандарины — по 10%.

Отмечается, что экспертами было отобрано два десятка главных продуктов по объемам реализации в ценовом и натуральном выражениях. Специалисты провели анализ, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю супермаркетов в продажах.

При этом, эксперты обращают внимание на фактор сезонности. Например, летом бананы не могут лидировать в продажах в украинских супермаркетах, поскольку в это время года на рынке много более бюджетных местных товаров. Но все равно, подчеркивают в издании, его удельный вес в продажах остаётся довольно значительным.

На четвертом месте по продажам — яблоки, с долей 8%. В прошлом году стоимость килограмма составляла 30 гривен.

Также в десятку наиболее рентабельных для сетей украинских супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы входит виноград. Его доля составляет 4%. При этом аналитики отмечают, что фрукт — показатель, который подтверждает увеличение доходов граждан. Еще десять дет назад виноград практически не входил в структуру продаж супермаркетов.

Среди овощей и фруктов, обеспечивающих наибольшую выручку супермаркетам, также выделяют: капусту и картофель (6%), огурцы, лук, апельсины (5%), прочие позиции — 30%.

Ранее на портале "Комментарии" - Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!