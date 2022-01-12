Цены на яйца в Украине растут: почему продукт дорожает и что будет дальше

За последний год стоимость яиц увеличилась так, что их смело можно назвать деликатесом. Средняя стоимость десятка сейчас составляет порядка 45 гривен. Впрочем, цены на популярный продукт не остановят свой рост. О причинах подорожания пишет ТСН.

Цены на яйца в Украине растут - фото из открытых источников

По словам экономиста Олега Пендзина, цена на куриные яйца как до нового года, так и после — очень высокая, что обусловлено фактическими производственными затратами.

Кроме того, на изменение стоимости также влияет фактор сезонности, рост цен на зерновые и "голубое топливо". Эксперт уверен, что правительству Украины нужно вмешаться в ситуацию с ценами энергоресурсов, поскольку производители будут вынуждены повышать стоимость своих товаров.

В издании отмечают, что в Ассоциации птицеводов Украины также заявили о критической ситуации. Это объясняется тем, что птицеводческая отрасль — один из самых крупных потребителей газа, цена на который за год подскочила в 12 раз. При этом птицеводы надеются, что получат государственные дотации. Если механизм запустят, то цены на яйца начнет падать уже со следующего месяца.

Напомним, что Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование стоимости на некоторые продукты питания. Это значит, что в период действия карантина в стране представители розничной торговли не могут устанавливать наценку свыше 10%. Перечь продуктов — в материале по ссылке.

Ранее "Комментарии" также писали, что в Украине заговорили о введении талонов на социально значимые продукты, которые получат украинцы с более низким уровнем дохода. Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках инициативы власти.

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