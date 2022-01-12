Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: что это значит

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование стоимости на некоторые продукты питания. Это значит, что в период действия карантина в стране представители розничной торговли не могут устанавливать наценку свыше 10%. Соответствующий документ обнародовал нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты - фото из открытых источников

Отмечается, что за последний год в Украине значительно подорожала гречка, сахар, хлеб, мука, растительное масло, яйца, сливочное масло, мясо птицы, а также макаронные изделия. Именно этих продуктов будут касаться ограничения.

Отметим, что в мае 2021 года правительство решило ввести регулирование цен на топливо. Согласно постановлению, на период карантинных ограничений, действующих в стране, были установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Этот шаг для портала "Комментарии" оценили профильные эксперты, которые отметили, что госрегулирование цен всегда негативно сказывалось на рынке.





Отметим, что ранее эксперты также оценили инициативу власти ввести социальные талоны на продукты питания, которые будут предназначены для граждан с низким доходом. В частности, экономист Олег Пендзин считает, что идея, предложенная украинским правительством о необходимости введения в Украине прямой продуктовой дотации для малообеспеченных, правильная.





В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что эксперт озвучил неутешительный прогноз стоимости продуктов питания в Украине в 2022 году — они не остановят свой рост.

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