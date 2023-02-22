Чиновники посчитали сколько доступных кредитов взяли аграрии за время войны

По информации обнародованной Минагрополитики с момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства уже получили от уполномоченных банков 54 625 кредитов на общую сумму 171,68 млрд грн, из которых 35 193 – от банков государственного сектора экономики на общую сумму 69,15 млрд. гривен, пишут "Комментарии".



Банки выдали почти 56 тысяч кредитов

Правительственная программа льготных займов действует уже три года. Пользуются ею, несмотря на войну, представители аграрной сферы.

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Только на прошлой неделе в рамках Программы выдано 65 льготных кредитов на общую сумму 0,44 млрд. грн., в том числе банки государственного сектора экономики заключили 9 кредитных договоров на сумму 70,1 млн. гривен.

Кроме того, как информируют в Министерстве финансов Украины, за период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 19 803 кредитных договора на общую сумму 82,06 млрд грн.

Всего же за три года действия правительственной программы предпринимателями разных сфер и отраслей было оформлено 54 тысячи двести кредитов. Наибольшую сумму займов бизнес получил под антикризисные меры – 61,9 млрд. гривен. На антивоенные цели были оформлены кредиты на 41,3 млрд гривен. Вместе с тем на рефинансирование предварительно полученных кредитов в рамках правительственной программы предприниматели оформили ссуд на сумму 28,6 млрд гривен. На инвестиционные цели традиционно было выдано меньше средств — в общей сложности 10,9 млрд гривен.

Как писали "Комментарии", "Доступные кредиты 5-7-9%" дает возможность бизнесу привлечь до 60 миллионов гривен под 0% на период действия военного времени и один месяц после его отмены. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере миллиарда гривен под пять процентов годовых.