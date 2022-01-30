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Экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале

Не должны расти цены на хлебо-булочные изделия

сегодня, 22:25
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в следующем месяце в Украине могут взлететь в цене тепличные овощи, а также фрукты, среди которых сейчас много импортных. Изменение цены может произойти, в частности, из-за роста себестоимости продукции. Таким мнением эксперт поделился с порталом "Комментарии". 

Экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале

Экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале - фото из открытых источников

"Если курс будет 29 грн за 1 доллар, подорожание фруктов составит 10-15%. Если же гривна стабилизируются, существенного роста цен на них не будет", – отметил специалист. 

При этом мясо, по словам Александра Охрименко, в феврале дорожать не будет, поскольку спрос после праздников на него снизился. Более того, эксперт считает, что, например, на мясо птицы в следующем месяце могут быть скидки. 

Также не должны расти цены на хлебо-булочные изделия, поскольку правительство правительство позволило производителям покупать дешевое "голубое топливо". 

"Но есть риски, что, несмотря на это, цены на данный вид продукции вырастут на 10-15%. Что-что, а поводы для этого у нас находить умеют", — добавляет экономист. 

Кроме того, продолжает Александр Охрименко, в феврале не будет существенно дорожать и молочная продукция, поскольку ее в Украине переизбыток. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Украине фиксируют стремительные темпы роста стоимости белокочанной капусты. Предложение овоща в этом сезоне значительно снизилось, что объясняют уменьшением площадей. Кроме того, большую роль в изменении цен на капусту играет реэкспорт отечественной продукции в РФ через территорию Беларуси. 


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Источник: https://money.comments.ua/news/argo/ceny-na-produkty-v-ukraine-chto-podorozhaet-i-podesheveet-v-fevrale-693029.html
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