Экспорт агросектора побьет все рекорды со времен независимости: эксперт назвал перспективы отрасли в Украине

Очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Такой мыслью поделился с "Комментариями" аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

Эксперт назвал перспективы аграрной отрасли в Украине - фото из открытых источников

По мнению специалиста, экспорт продукции аграрной отрасли в 2021 году сможет побить рекорды со времен независимости, однако эксперт не уверен, будут ли средства реинвестированы в экономику страны:

"Экспорт агросектора Украины в долларовом эквиваленте в 2021 однозначно побьет все рекорды со времен независимости. Будут ли вырученные деньги реинвестированы обратно в экономику или же зависнут на банковских счетах, сложно однозначно сказать. Какая-то часть точно пойдет на покупку земли, с 1 июля 2021 года. Но это будет немного в силы кастрированости самого рынка и невозможностью покупки юрлицами земельных угодий", — рассказал эксперт.

Алекс Лисситса также считает, что в 2021 году одной из перспектив развития аграрного бизнеса будут инвестиции в капитальные вложения — в виде покупки техники и технологий. Однако в то же время он считает, что инновационных — больших — проектов с высокой добавленной стоимостью и окупаемостью вложений более десяти лет наверняка не будет много.

Напомним, что в марте 2020 Верховная Рада приняла Закон № 552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это долгожданный шаг в либерализации украинского рынка сельскохозяйственных земель, который долгое время обсуждался среди экспертов в аграрной отрасли и в бизнес-сообществе. Что принесет рынок земли украинским аграриям, и как еще на законодательном уровне государство поддерживает агросектор? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертом.

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