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Глава Минагрополитики рассказал, как в Украине незаконно приватизировали землю

Чиновники Госгеокадастра раздавали земли своим близким

сегодня, 09:28
Автор:

Елизавета Черных

1 апреля на территории 22 областей во всех структурах Госгеокадастра прошли следственные действия ГБР, СБУ и НАБУ. Об этом рассказал глава Минагрополитики  Роман Лещенко во время ток-шоу "Право на владу", передает ТСН. 

Глава Минагрополитики рассказал, как в Украине незаконно приватизировали землю

Глава Минагрополитики рассказал, как в Украине незаконно приватизировали землю - фото из открытых источников

По словам чиновника, более 700 тысяч гектаров украинской земли вывели в частную собственность, происходила двойная приватизация, а высокопоставленные лица Государственного земельного кадастра раздавали по несколько раз земельные участки своим близким. 

"Я вам расскажу о 10 млн гектаров земли, которую декларировали все президенты и рассказывали, что у государства есть 10,5 млн гектаров земли. А по факту получилось, что нет этой земли, больше 5 млн гектаров земель — в частной собственности", — сказал министр. 

Напомним, что по словам специалиста по земельной реформе Офиса реформ Кабинета министров Андрея Мартына, в Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков. Эксперты считают, что существующее право на бесплатную приватизацию сейчас – это фикция  и значительные коррупционные механизмы. 

Фикция – потому что, действительно, количества свободной земли для всех граждан Украины не хватит. В государственной собственности остались земли под лесом, водными объектами, земли государственных и коммунальных учреждений. Официальной статистики площади реально свободных земель (земель запаса) нет. Но она никак не превысит 2-3 миллионов га в масштабах всего государства. При этом следует понимать, что огромное количество тех земель, которые выглядят свободными на публичной кадастровой карте, на самом деле такими не являются. Часто это просто частные участки, на которые просто оформлены бумажные документы, не внесенные в электронный Государственный земельный кадастр.






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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ukraine-vo-vseh-strukturah-gosgeokadastra-proshli-obyski-leschenko-1756939.html
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