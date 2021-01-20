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Как бесплатно получить земельный участок в Украине

В Минюсте рассказали, что каждый гражданин Украины имеет право на получение участка из земель государственного и коммунального владения

сегодня, 10:30
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве юстиции Украины напомнили о том, что каждый гражданин страны имеет право бесплатно получить земельный участок, а также рассказали, как реализовать свое право на получение земли. 

Как бесплатно получить земельный участок в Украине

Как бесплатно получить земельный участок в Украине - фото из открытых источников

По данным ведомства, каждый гражданин Украины имеет право на получение участка из земель государственного и коммунального владения в таких размерах: 

- для ведения личного сельского хозяйства — не более 2 гектаров;

- для ведения садоводства — не более 12 соток; 

- для индивидуального дачного строительства — не более 10 соток; 

- для строительства индивидуальных гаражей — не более 1 сотки; 

- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений в селах — не более 25 соток, в поселках — не более 15, в городах не более 10 соток. 

В Минюсте также отметили, что каждый имеет право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения. 

В ведомстве назвали шесть шагов, за которые украинцы могут реализовать свое право на получение бесплатного земельного участка в стране. Как утверждают в Минюсте, для начала следует определиться, где именно вы хотите получить землю и для каких целей.

Затем желающим получить участок стоит обратиться в сельский или городской совет, если вопрос касается земель, расположенных в населенных пунктах, или же в Госгеокадастр, если хотите получить землю для сельскохозяйственных потребностей. 

Следующим шагом является заказ разработки проекта землеустройства в специализированной организации, а затем регистрация участка в Государственном земельном кадастре. 

Пятый шаг в получении бесплатной земли — утверждение проекта землеустройства касаемо отведения земельного участка. 

На последнем этапе, отметили в Минюсте, нужно зарегистрировать право владения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. 
Напомним, что ранее "Комментарии" решили узнать экспертное мнение о том, как на самом деле коронакризис в стране повлиял на агросектор, и что на самом деле привело к негативным последствиям в отрасли за последний год. 


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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/videos/255725045908618/
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