Как глобальное потепление повлияло на аграрную экономику Украины

Украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает корреспондент "Комментариев".



Роман Лещенко. Фото: ОП

"На сегодня у нас очень критическая ситуация с осадками в южной Украине. У нас очень серьезное изменение климата с точки зрения амплитуды осадков в летний период. Мы видим, что происходит смещение климата и Украине становится все больше рискованной зоной земледелия", — сообщил министр аграрной политики.

По его словам, две трети территории Украины уже находятся в зоне рискованного земледелия, и такая тенденция сохраняется последние годы.

"Особенно критические точки для нас — это июль-август последних лет. В прошлом году ситуация вообще была критической. В некоторых областях нашего государства в течение четырех календарных месяцев вообще отсутствовали осадки. Для нас вопрос засухи не является чем-то случайным. Мы прекрасно понимаем, что происходит изменение климата", — отметил Лещенко.

Украина внедряет точное земледелие. Это комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента с применением современных IT-технологий, пояснил глава Минагрополитики. Также аграрии активно переходят на энергосберегающие технологии, отходя от классической технологии вспашки к более современным, что позволяет снизить расход топлива и химических препаратов на 30-40%, сообщил министр агрополитики Украины.

"Сегодня каждый проход сельскохозяйственной техники учитывается в системе через GPS-навигацию. Сегодня внесение каких-либо химических средств также контролируется через соответствующие системы автоматического контроля посекционного отключения... Глобальные расходы растут на гектар производства и аграрии, которые сегодня не перестраиваются под точное земледелие и современные технологии обработки, становятся неконкурентоспособными, так как основной критический фактор производства для сельского хозяйства — это критерий влаги", — рассказал Лещенко.

По мнению министра защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовского, глобальные изменения климата могут занять первое место среди проблем человечества, сдвинув военные конфликты, нехватку питьевой воды и еды. Он также отметил, что почти 24% от общих выбросов приходится на аграрный сектор экономики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большие экологические налоги для промышленных предприятий.

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