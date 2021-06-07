Как глобальное потепление повлияло на аграрную экономику Украины

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Наталья Некрасова
Украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает корреспондент "Комментариев".
Роман Лещенко. Фото: ОП
По его словам, две трети территории Украины уже находятся в зоне рискованного земледелия, и такая тенденция сохраняется последние годы.
Украина внедряет точное земледелие. Это комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента с применением современных IT-технологий, пояснил глава Минагрополитики. Также аграрии активно переходят на энергосберегающие технологии, отходя от классической технологии вспашки к более современным, что позволяет снизить расход топлива и химических препаратов на 30-40%, сообщил министр агрополитики Украины.
По мнению министра защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовского, глобальные изменения климата могут занять первое место среди проблем человечества, сдвинув военные конфликты, нехватку питьевой воды и еды. Он также отметил, что почти 24% от общих выбросов приходится на аграрный сектор экономики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большие экологические налоги для промышленных предприятий.
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