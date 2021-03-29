logo
Русский Українська

BTC/USD

55483.08

ETH/USD

1697.12

LTC/USD

194.53

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Как остановить земельное рейдерство в Украине - ответ эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Как остановить земельное рейдерство в Украине - ответ эксперта

Главные рейдеры украинской земли – это арендаторы

сегодня, 08:21
Автор:

Елизавета Черных

Ускоренная подготовка к запуску рынка земли лишь играет на пользу лицам, которые стремятся завладеть чужой землей в незаконный способ. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков по проблеме земельного рейдерства стремительно растет. Эксперт по государственному управлению, председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли Роман Головин считает, что главные рейдеры украинской земли – это арендаторы.

Как остановить земельное рейдерство в Украине - ответ эксперта

Как остановить земельное рейдерство в Украине - фото из открытых источников

По его словам, арендаторы подделывают подписи собственников земли в договорах аренды, а также сами такие договора, принуждая таким образом владельцев земли к продолжению аренды. Нередко шантажируют невыплаты арендной платы или с помощью других угроз.

"Мошеннические действия арендаторов относительно владельцев земли, целью которых является владение и пользование землей ради обогащения — это типичное рейдерство от арендаторов", — уверяет Роман Головин.

По его словам, остановить подобное позорное явление довольно просто.

"Для этого необходимо предоставить собственникам земли право расторгать договоры аренды и обеспечить все условия и возможности для самостоятельного хозяйствования, — поясняет эксперт. — При наличии у владельца земли права расторгать договор аренды теряется смысл в подделке таких договоров, равно как других неправовых, непорядочных действий по стороны арендаторов. Как только арендаторы как позорное явление прекратят свое существование, произойдет не только прекращение рейдерства, но и начнется расширенное восстановление сельского хозяйства".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Многие обещания под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ