Как остановить земельное рейдерство в Украине - ответ эксперта

Ускоренная подготовка к запуску рынка земли лишь играет на пользу лицам, которые стремятся завладеть чужой землей в незаконный способ. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков по проблеме земельного рейдерства стремительно растет. Эксперт по государственному управлению, председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли Роман Головин считает, что главные рейдеры украинской земли – это арендаторы.

Как остановить земельное рейдерство в Украине - фото из открытых источников

По его словам, арендаторы подделывают подписи собственников земли в договорах аренды, а также сами такие договора, принуждая таким образом владельцев земли к продолжению аренды. Нередко шантажируют невыплаты арендной платы или с помощью других угроз.

"Мошеннические действия арендаторов относительно владельцев земли, целью которых является владение и пользование землей ради обогащения — это типичное рейдерство от арендаторов", — уверяет Роман Головин.

По его словам, остановить подобное позорное явление довольно просто.

"Для этого необходимо предоставить собственникам земли право расторгать договоры аренды и обеспечить все условия и возможности для самостоятельного хозяйствования, — поясняет эксперт. — При наличии у владельца земли права расторгать договор аренды теряется смысл в подделке таких договоров, равно как других неправовых, непорядочных действий по стороны арендаторов. Как только арендаторы как позорное явление прекратят свое существование, произойдет не только прекращение рейдерства, но и начнется расширенное восстановление сельского хозяйства".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Многие обещания под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе.

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