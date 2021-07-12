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Актуально Как заработал рынок земли в Украине. Первые результаты и инфографика

С 1 по 11 июля в Украине были завершены 532 земельные сделки

сегодня, 20:41
Автор:

Андрей Ройко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отчиталось о первых результатах работы рынка земли в Украине. За 11 дней июля всего по стране было уже заключено 532 земельные сделки. Больше всего сделок было зарегистрировано в Киевской — 62, Полтавской — 53 и Винницкой областях Украины — 52 сделки. Наименьшее количество сделок совершили на Николаевщине и Кировоградщине — 4 и 3 сделки соответственно.

Как заработал рынок земли в Украине. Первые результаты и инфографика

Рынок земли в Украине, инфографика Министерства аграрной политики в Украине

В общем, с момента старта рынка земли в Государственный земельный кадастр подали заявки уже 3286 нотариусов. 3101 нотариальные заявки были согласованы, по 433 предоставлен отказ, а еще 123 находятся в очереди на рассмотрение. Сотрудничество между нотариусами и Госземельным кадастром происходит в штатном режиме, — сообщили в Минагрополитики.

В общем, за полторы недели с начала старта рынка земли, было заключено сделок на 570 гектаров. Наибольшие площади земель за это время проданы в Харьковской области (хотя по количеству сделок она была лишь пятой) — 107,1 гектаров (более чем каждый шестой гектар в Украине покупался в этом регионе). Затем с объему проданной площади земель расположилась Полтавская область — 93,8 (вторая по количеству сделок). Днепропетровщина замкнула тройку регионов-лидеров по площади соглашений по земле — 61,1 га (четвертая по количеству в Украине). Также за 11 дней в Киеве уже были выкуплены 0,7 га земли — самый маленький объем в Украине.

Напомним, что 1 июля было официально объявлено о старте рынка земли в Украине. К началу 2024 года покупать землю могут только физические лица и граждане Украины. Причем размер приобретения земель ограничен 100 гектарами. Также, пока действующее законодательство Украины запрещает покупку отечественной земли иностранцами. Планируется, что вопрос продажи украинской земли иностранцам и лицам без гражданства будет решаться только на общенациональном референдуме Украины.

Издание "Комментарии" уже писало, почему последние изменения вокруг рынка земли настораживают аграрное сообщество Украины.


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/za-pershi-6-dniv-bulo-zdijsneno-322-zemelni-tranzakciyi
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