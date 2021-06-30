Рынок земли в Украине: какие изменения настораживают аграрное сообщество

Накануне старта рынка земли (1 июля) правительство хочет ввести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которые откровенно настораживают аграрное сообщество. Более подробно об этом порталу "Комментарии" рассказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов.

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

"Предложенный правительством законопроект 5600, который завтра, 1 июля, должен рассматриваться в парламенте, искажает немало хороших идей и предоставляет слишком много полномочий налоговым органам. Аграрные ассоциации, в том числе и ВАР, предлагали ряд изменений к данному законопроекту, которые были поддержаны аграрным комитетом ВРУ. Однако профильный налоговый комитет правки не поддержал и рекомендовал к принятию именно базовый законопроект 5600", — говорит Михаил Соколов.

Одной из проблем он называет то, что в законопроекте предлагается внедрить минимальную налоговую нагрузку для агропроизводителей.

"В целом, это является хорошей и правильной инициативой, которую ВАР поддерживала последовательно и настойчиво в течение последних 5 лет как шаг, который ведет к детенизации агросектора. Ведь сейчас в Украине до 30% земель с / х назначения (более 8 млн га) обрабатываются в черную. Из них уплачивается налогов в размере примерно 150 грн / га, в то время как легальные с / х производители платят 1400-6000 грн с 1 га. По приблизительным подсчетам, суммарно бюджет ежегодно недополучает до 55 млрд грн, включая потерю от неуплаты НДС, — объясняет заместитель председателя ВАР. — Для решения этой проблемы был разработан законопроект 3131-д, который после ряда доработок поддерживается аграрным сообществом и уже год ждет рассмотрения в парламенте. Именно в его первоначальном варианте — законопроекте №3131 — и была предложена идея минимальной налоговой нагрузки на 1 га, который должны платить все, кто обрабатывает товарную с / х землю".

Теперь же, подчеркивает Михаил Солоколов, мы видим, что фактически нормы законопроекта 3131-д поместили в новый законопроект 5600, но в значительно искаженном виде. В результате чего он сейчас направлен не столько на детенизацию агросектора, сколько на существенное увеличение налоговой нагрузки на легально работающих агропроизводителей.

"Ставка минимальной налоговой нагрузки на гектар, то есть того минимума, который должен быть оплачен в совокупности по всем видам налогов в обоих законопроектах, исчисляется на уровне 5% от нормативно-денежной оценки земли. Это примерно 1400 грн с 1 га. Мы и раньше говорили, что это много, и ставку нужно снизить до 4% НДО. При этом в законопроекте 3131-д в эту сумму включен единый социальный взнос (ЕСВ), а в законопроекте 5600 — нет. Это в свою очередь приведет к фактическому повышению налоговой нагрузки примерно на 1,5% НДО для тех, кто и так платит налоги, — отмечает эксперт. — Ведь агропроизводители уплачивают ЕСВ в обязательном порядке, а он не будет засчитан им до того минимума налогов, которые нужно оплатить".

Кроме того, если законопроект 3131-д предусматривает переходный период, в течение которого ставка налога будет увеличиваться постепенно, то в 5600 его нет, что тоже является негативным фактором, отмечает Михаил Соколов.

Отрицательной, по его мнению, также является норма, согласно которой для аграриев, которые арендуют земли у юридических лиц, или приобрели их в собственность, минимальное налоговое обязательство устанавливается на общем уровне.

"Для них должна действовать половинная ставка минимального налога, — считает Михаил Соколов. — Проблема в том, что с таких земель не уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по арендной плате, поскольку в данном случае физическое лицо дохода не получает и зачислять агропроизводителям в уплату минимального налога будет нечего".

По словам эксперта, такая норма приведет к тому, что арендаторы и владельцы таких земель, платя все необходимые налоги, все равно будут вынуждены доплачивать — и это неправильно.

"Законопроект должен быть о том, чтобы все платили те налоги, которые уже установлены, а не о том, чтобы те, кто уже работает легально, платили еще больше, — отмечает Михаил Соколов. — Также в законопроекте №5600 ставка минимального налогового обязательства исчисляется от текущего размера нормативно-денежной оценки земли (НДО) без исключения любых регионов Украины. Но на юге она в подавляющем большинстве оторвана от реальности и является завышенной, поскольку за последние 30 лет климат там сильно изменился, вследствие чего наблюдается серьезная нехватка влаги. И это сильно будет бить по агропроизводителям, которые там работают. Например, в Одесской области НДО одна из самых высоких в стране — на уровне 31 тыс. грн за га, а на практике два последних года область страдала от засухи. Поэтому мы настаиваем на том, что размер НДО для расчета минимальной налоговой нагрузки должен быть ограничен 28 тыс. грн, что является средним размером НДО в Украине, пока правительство не разработает и не утвердит новую методику расчета НДО, которая будет учитывать реальное количество влаги и реальную среднюю урожайность".

Еще один негативный момент, по словам заместителя председателя ВАР — в законопроекте минимальный налог рассчитывается отдельно для каждой компании, а не для группы связанных юридических лиц.

"И это также приведет к переплате налога теми, кто и так работает легально, поскольку довольно часто персонал компании, а, значит, и уплата налогов, сосредоточены на одном юридическом лице, обрабатывает земли всех остальных членов группы, — объясняет Михаил Соколов. — То есть логика законопроекта 3131-д была не в том, чтобы увеличить налоговую нагрузку, а сделать так, чтобы обязательные налоги уплачивались всеми. А законопроект 5600 настолько искажает, "выворачивает" начальную цель, превращаясь в документ, который бьет по тем, кто и так платит деньги в бюджет. Кроме того, повышение налоговой нагрузки на аграрный бизнес приведет также и к тому, что упадет размер арендной платы и стоимость с / х земель, то есть паев, принадлежащих 7 млн украинском. Думаю, это совсем не то, что обещало правительство, запуская рынок земли".





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