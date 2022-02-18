logo

BTC/USD

40734.22

ETH/USD

2912.33

LTC/USD

121.32

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля

Заметно за последние две недели подорожала говядина. Стоимость мяса увеличилась на 7%

сегодня, 09:38
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику продовольственных цен в Украине за прошедшие две недели. Какие продукты питания подорожали большое всего, а стоимость каких снизилась, рассказали в пресс-службе УКАБ в Facebook.

Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля

Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля - фото из открытых источников

По данным экспертов, лидером изменения цены за последние две недели стали помидоры, стоимость которых взлетела на 29%. По состоянию на 17 февраля килограмм помидоров в среднем стоил 79,82 гривен. В УКАБ отмечают, что зимой на прилавках супермаркетов страны можно увидеть овощ как отечественных тепличников, так и импортированный из Турции. 

Цены на продукцию украинских производителей увеличиваются из-за роста себестоимости производства помидоров. За последние месяцы в Украине существенно подорожали энергоносители, необходимые для обогрева теплиц. 

Заметно за последние две недели подорожала говядина. Стоимость мяса увеличилась на 7%, и теперь килограмм можно купить в среднем за 219,13 гривен. 

Стоимость ржаного хлеба также подскочила на 7% за указанный период. По состоянию на 17 февраля буханка полкилограмма стоила в среднем 31,39 гривен. 

Выросла и цена бананов, которые в зимний период являются одними из основных фруктов на полках украинских супермаркетов. Стоимость выросла на 7%, и теперь за килограмм просят около 31,70 гривен. 

В свою очередь некоторые продукты питания подешевели за последние две недели. К ним относятся курятина (-6%), молоко (-4%), белокочанная капуста (-4%).

Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля - фото 2

Ранее в материале портала "Комментарии" - В Украине существенно подорожает хлеб: эксперт назвал главную причину. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!