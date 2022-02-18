Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику продовольственных цен в Украине за прошедшие две недели. Какие продукты питания подорожали большое всего, а стоимость каких снизилась, рассказали в пресс-службе УКАБ в Facebook.

Какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля - фото из открытых источников

По данным экспертов, лидером изменения цены за последние две недели стали помидоры, стоимость которых взлетела на 29%. По состоянию на 17 февраля килограмм помидоров в среднем стоил 79,82 гривен. В УКАБ отмечают, что зимой на прилавках супермаркетов страны можно увидеть овощ как отечественных тепличников, так и импортированный из Турции.

Цены на продукцию украинских производителей увеличиваются из-за роста себестоимости производства помидоров. За последние месяцы в Украине существенно подорожали энергоносители, необходимые для обогрева теплиц.

Заметно за последние две недели подорожала говядина. Стоимость мяса увеличилась на 7%, и теперь килограмм можно купить в среднем за 219,13 гривен.

Стоимость ржаного хлеба также подскочила на 7% за указанный период. По состоянию на 17 февраля буханка полкилограмма стоила в среднем 31,39 гривен.

Выросла и цена бананов, которые в зимний период являются одними из основных фруктов на полках украинских супермаркетов. Стоимость выросла на 7%, и теперь за килограмм просят около 31,70 гривен.

В свою очередь некоторые продукты питания подешевели за последние две недели. К ним относятся курятина (-6%), молоко (-4%), белокочанная капуста (-4%).

Ранее в материале портала "Комментарии" - В Украине существенно подорожает хлеб: эксперт назвал главную причину.

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