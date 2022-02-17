В Украине существенно подорожает хлеб: эксперт назвал главную причину

С начала года в Украине существенно подорожали продукты социального значения. Цена даже на самые дешевые сорта хлеба подскочила в среднем на пять гривен. Однако это еще не предел. Хлебопекари будут вынуждены повышать цены своей продукции. Об этом в комментарии изданию "Голос" рассказал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

В Украине существенно подорожает хлеб - фото из открытых источников

По его словам, в Ассоциации хлебопекарей заявляли, что в связи с удорожанием газа, производителям придется поднимать стоимость, поскольку в себестоимость хлеба заложена цена на энергоресурсы и она составляет 70%. Сюда же добавляются расходы на транспорт. Поэтому цена на хлеб вырастет на 25-30%.

Кроме того, эксперт добавил, что подорожание социально значимых продуктов питания негативно отражается, в первую очередь, на малоимущих слоях населения. Хоть и украинское правительство заявляло, что благодаря государственному регулированию цен жители страны не должны ощутить роста цен на них. При этом товары социальной значимости все равно дорожают.

Павловский отметил, что пока не видит шагов со стороны правительства, которые могли бы компенсировать украинцам рост потребительских цен, ведь в Украине не увеличивается прожиточный минимум:

" Хотя власть обещала, что через приложение "Дия" незащищенные слои населения смогут получить электронные карточки для продуктов питания. Все это остается пока на уровне идеи", — добавил эксперт.

Отметим, что за последний месяц в Украине существенно изменилась стоимость многих фруктов.

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