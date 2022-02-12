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В Украине изменились цены на фрукты: что подорожало

Названы актуальные цены на фрукты

сегодня, 21:12
Автор:

Денис Подставной
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За последний месяц в Украине изменилась стоимость на некоторые фрукты. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине изменились цены на фрукты: что подорожало

Названы цены на фрукты в Украине. Фото из открытых источников

Больше всего в период с января по февраль 2022 года изменился ценник на виноград. За месяц он подешевел практически на 10 гривен. Теперь один килограмм в среднем обойдется покупателям в 133,97 гривен. 

Цены на виноград в крупных супермаркетах Украины: 

Auchan — 129,90 грн.

Metro — 143,00 грн.

Novus — 129,00 грн.

Апельсины также начали дешеветь в этом месяце. На сегодняшний день килограмм обойдется в 27,90 гривен, что на 3,82 грн меньше, нежели в январе. Более чем на пять гривен стали дешевле апельсины (Египет). Сейчас их продают по 27,60 грн/кг. А вот апельсины (Турция) стали дороже на одну гривну. В супермаркетах их цена составляет 35,90 грн/кг. 

Немного за месяц увеличился ценник на бананы. В январе их стоимость составляла 29,52 грн/кг, а в феврале — 31,50. Лимоны изменились в цене с 31,41 грн/кг до 35,06 грн/кг. Украинские яблоки подорожали с 10,35 грн/кг до 10,90 гривен за килограмм. 

Отмечается также и рост цен на мандарины. Месяцем ранее их продавали в супермаркетах по 43,86 гривен за килограмм. В феврале стоимость выросла до 45,13 гривен за 1кг.

Цены на мандарины в крупных супермаркетах Украины: 

Auchan — 37,90 грн.

Novus — 41,59 грн.

Metro — 55,90 грн

К слову, в 2021 году самая высокая цена на мандарины была в июне. Тогда килограмм обходился покупателям в 90,36 гривен. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине за месяц подорожала говядина. Названы актуальные цены на мясо. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Минэкономики рассказали, с чем связан стремительный рост цен в Украине.


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Источник: https://minfin.com.ua/
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