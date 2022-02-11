В Минэкономики рассказали, с чем связан стремительный рост цен в Украине

Динамическая инфляция в Украине в прошлом году, а, следовательно, и стремительный рост цен были вызваны нестабильными мировыми ценами на продукты питания и энергоносители. Что касается прогноза на 2022 год то цены напрямую будут зависеть от решения вопроса о стоимости газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Минэкономики.

Супермаркет. Фото: УНИАН

В правительстве считают, что в 2021 году Украина фактически оказалась заложником ситуации, когда во многом ценообразование в стране формировалось под влиянием внешних факторов. В Минэкономики обращают внимание на то, что влияние оказали высокий тренд мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке. В частности, стремительное повышение цены на газ. Под давлением внешнего фактора набрала вес и расходная составляющая цен.

Результат оказался прогнозируемым, потребительская инфляция в Украине предсказуемо добралась до 10%. Этот показатель в два раза превзошел тот, который был зафиксирован в позапрошлом году.

В Минэкономики не берутся делать прогнозы по ценообразованию в 2022 году. Все будет зависеть от того, какой будет цена на газ. Давление пиковых внешних цен на природный газ не исчезло, а даже в начале 2022 года дополнилось стремительным ростом цен на нефть, и, во-вторых, тот разрыв между ценами производителей и потребительскими ценами, который сформировался в течение 2021 года, сделает невозможным инфляционный "штиль" в 2022 году.

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