logo

BTC/USD

43383.75

ETH/USD

3091.28

LTC/USD

132.71

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика В Минэкономики рассказали, с чем связан стремительный рост цен в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минэкономики рассказали, с чем связан стремительный рост цен в Украине

Высокая инфляция в Украине в 2021 году была вызвана ростом мировых цен на продукты питания и энергоносители

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Динамическая инфляция в Украине в прошлом году, а, следовательно, и стремительный рост цен были вызваны нестабильными мировыми ценами на продукты питания и энергоносители. Что касается прогноза на 2022 год то цены напрямую будут зависеть от решения вопроса о стоимости газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Минэкономики.

В Минэкономики рассказали, с чем связан стремительный рост цен в Украине

Супермаркет. Фото: УНИАН

В правительстве считают, что в 2021 году Украина фактически оказалась заложником ситуации, когда во многом ценообразование в стране формировалось под влиянием внешних факторов. В Минэкономики обращают внимание на то, что влияние оказали высокий тренд мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке. В частности, стремительное повышение цены на газ. Под давлением внешнего фактора набрала вес и расходная составляющая цен.

Результат оказался прогнозируемым, потребительская инфляция в Украине предсказуемо добралась до 10%. Этот показатель в два раза превзошел тот, который был зафиксирован в позапрошлом году.

В Минэкономики не берутся делать прогнозы по ценообразованию в 2022 году. Все будет зависеть от того, какой будет цена на газ. Давление пиковых внешних цен на природный газ не исчезло, а даже в начале 2022 года дополнилось стремительным ростом цен на нефть, и, во-вторых, тот разрыв между ценами производителей и потребительскими ценами, который сформировался в течение 2021 года, сделает невозможным инфляционный "штиль" в 2022 году.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – инфляция, цены, зарплаты и курс доллара: с чем в кошельках украинцы встретили 2022-й год.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fdff94f6-bcb3-4185-96d6-234c28368355&title=OgliadInfliatsii-pidsumki2021-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!