Инфляция, цены, зарплаты и курс доллара: с чем в кошельках украинцы готовятся встречать 2022-й

Подходит к своему завершению 2021-й год и самое время вспомнить экономические победы и поражения Украины в уходящем году. Что удалось, чего не удалось, какими были курс, инфляция. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказали наши эксперты.

Гривны. Фото из открытых источников

Те негативные последствия, которые есть в Украине, касаются всех стран без исключения

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко акцентирует, что в целом 2021 год был относительно нейтральным, хоть ожидали, что окажется прорывным после сложного 2020-го.

"Можно говорить, что поражений больше, чем побед. Но при этом это не те поражения, которые приводят к неисправимым последствиям, – отмечает эксперт. – Мы движемся в условиях нарастающих ограничений по все миру – и ковид-19, и политическое противостояние США с РФ и Китаем, а также участие в этом противостоянии стран Европы. В таких условиях каждой стране тяжело. И те негативные последствия, которые есть в Украине, касаются всех стран без исключения. Украина является частью мировой экономической системы. И мы не можем выходить за рамки этого движения. Это могут себе позволить те страны, которые идут впереди. Они создают направление движения, а мы за ними следуем. Фактически в хвосте событий".

К безусловным плюсам Алексей Дорошенко относит продолжение цифровизации экономики Украины.

"Это нарастающий тренд во всем мире, Украина – не исключение. К сожалению, нет данных по сектору IT. Если бы мы увидели эту статистику, скорее всего, убедились бы, что этот сектор растет больше, чем другие, достаточно успешные сектора украинской экономики (к примеру, пищевой). Цифровизация экономики уже касается каждого. Это и административные услуги, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Практически все забыли, что такое бумажная справка, чиновник и так далее. Особенно в крупных городах. В сельской местности с этим пока проблемы. Но всё больше услуг идет через электронные системы, реестры, Центры админуслуг. И это охватывает всех украинцев. В бизнесе та же картина. Многое можно сделать онлайн. Это уменьшение затрат, административных и неформальных препятствий. Что, безусловно, способствует росту экономики", – подчеркивает эксперт.

Среди плюсов он называет также обновление транспортной инфраструктуры. Проект "Большое строительство" начался с дорог, потом перекинулся на мосты, на реконструкцию и восстановление той же туристической инфраструктуры.

"Естественно, это позитивно отражается на всех сопутствующих отраслях экономики, – отмечает Алексей Дорошенко. – Другой вопрос, что того эффекта, о котором говорили на старте (то же создание большого количества рабочих мест), не произошло. Но к сопутствующим эффектам, по цепочке, это приводит. Правда, это медленные процессы, растянутые во времени. Те же "Богданы", которые перевозят пассажиров, ранее выходили из строя из-за плохих дорог примерно через 7 лет. Теперь срок эксплуатации может растянуться до 10 лет".

Радует эксперта и рост пищевой промышленности – на 20%. И это – на фоне общего сокращения промышленности, даже по сравнению с ковидным 2020 годом. Сектор растет, потому что увеличивается спрос на продовольствие в мире. Внутренний рынок даже где-то сокращается, а экспорт позволяет показывать серьезные показатели, поясняет Алексей Дорошенко.

К сожалению, минусов тоже хватает.

"Даже бюджет и прогнозы НБУ строились на том, что после сложного 2020 года мы увидим в 2021-м резкий рост экономики – не менее 4%. Но по итогам 11 месяцев мы видим рост очень слабый рост ВПП, которые вложится в стандартные 3%. Прорыва не было. Соответственно, рост доходов населения, рост бизнеса не может стимулироваться при таком низком показателе, – говорит эксперт. – Еще один плохой макроэкономический показатель – инфляция, которая превысила 10%, тогда как закладывалась в 5%. Потребительская инфляция и вовсе будет 12%. В оправдание Кабмину и Нацбанку можно сказать, что это – мировой тренд. Даже в США инфляция впервые за десятки лет составила двузначную цифру. В Европе тоже ситуация непростая, прежде всего из-за роста цен на энергоносители, а также из-за ограничений, которые приводили к закрытию ряда предприятий".

Каждый из нас ощущает на себе провал в энергетической политике государства, уверен Алексей Дорошенко.

"Когда на сегодня у нас угля нет, но вы держитесь. Когда импорт электроэнергии идет даже из Беларуси. Когда мы закрываем блоки своих АЭС на обслуживание. Фактически энергетика в Украине на сегодняшний день – в самом глубоком падении за последние годы, – констатирует эксперт. – Дай бог, чтобы не было сильных морозов (а это – небесная канцелярия), чтобы мы не ощутили более серьезных последствий, включая веерных отключений. Тем временем, СБУ уже предупредила о критически малых запасах угля на Славянской ТЭС (в 50 раз ниже необходимого), Луганской ТЭС (в четыре раза ниже минимально нужного), Черниговской ТЭЦ (в пять раз ниже нормы) и Дарницкой ТЭЦ (запасов нет)".

Открытие рынка земли стало главной экономической победой года

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар так комментирует экономические итоги года:

"Главная экономическая победа 2021, которая войдет в историю – это, безусловно, открытие рынка земли! Но, к сожалению, эффект неизбежного роста сильно "смазан" продолжающимся в стране налоговым террором, который проводит налоговый комитет Верховной Рады…".

Минимальная зарплата за 2021 год выросла всего на 500 гривен, зато цены на продукты питания взлетели почти в два раза

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко уверена, что итоги 2021 года каждый из нас может увидеть в своих кошельках. И картина не радует.

"Минимальная зарплата за 2021 год выросла всего на 500 гривен, доллар остался почти в тех же пределах, каким и был в начале нынешнего года, зато цены на продукты питания взлетели почти в два раза. При этом инфляция на конец 2021 года составит 10,3%", – отмечает Оксана Чепижко.

По ее мнению, легче не будет и в следующем году.

"Официально заложенный Кабмином инфляционный прогноз на 2022 год в размере 6,2% не выдерживает никакой критики! Общемировой тренд говорит об инфляции от 6% и выше, и это у государств, которые за последние два года эмитировали от 5 млрд долларов в свою экономику. Также спорной выглядит цифра дефицита бюджета на уровне 3,5%, которая появилась в результате соблюдения "методички" МВФ, а не реальной ситуации в экономике, – подчеркивает Оксана Чепижко. – Как и в этом году, реальный рост социальных стандартов останется за кадром, так как размер минимальных социальных пособий в перерасчёте на покупательную способность гривны остался на уровне 2020 года".

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