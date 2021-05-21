Какие спекуляции связаны с запуском рынка земли в Украине — эксперт

BTC/USD
38109.63
ETH/USD
2552.30
LTC/USD
189.09
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Земельные вопросы
все больше начинают интересовать украинцев — пропорционально приближению
открытия рынка оборота земли в нашей стране. Сейчас земля передана громадам —
на основании решения главы Госгеокадастра и указа президента. Почему это изначально было не слишком
грамотно с правовой точки зрения, специально для портала "Комментарии" объяснил
заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, член Набсовета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов.
Эксперт Михаил Соколов. Фото из открытых источников
По мнению эксперта,
чтобы в дальнейшем подобное решение не смогли подвергнуть ревизии, был нужен соответствующий закон. И такой документ — под номером 2194 — поддержали. Он прописывает передачу земли громадам одним из основных положений.
Однако сейчас мы
видим результаты работы предыдущей системы, уверяет специалист. Все потому, что,
по его мнению, в Госгеокадастре были заинтересованы, дабы земля распродавалась
не во благо общества.
Вокруг запуска
рынка земли точатся различные спекуляции. Так, по словам эксперта, в законе нет
нормы, позволяющей покупать земельные участки иностранцам.
Специалист
подчеркивает, что прописанная в документе модель весьма жесткая, и он об этом знает,
т.к. помогал составлять законопроект.
По его мнению,
многие противники цепляются за то, что в отдельных нормах закона №2194 нет
слова "украинских", касательно покупателей. Однако эксперт уверен, что основную
норму документа это не меняет — достаточно того, что в одном месте указано,
кому можно её продавать.
Также Соколов
отмечает важность и другого документа — №2195 — о продаже земельных участков
(или прав на них) через электронные аукционы. Эксперт напоминает, что они должны
работать по принципу системы "Прозорро".
По мнению Михаила
Соколова, с системой, работающей как "Прозорро", "договориться" с огромным
количеством площадок не получится. Если же кому-то захочется "поиграть", то его
заблокируют. Таким образом вышеуказанный документ направлен на борьбу с
коррупцией и превращение е-аукционов в прозрачный процесс, устойчивый к любым махинациям.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали важные детали, касающиеся организации продаж земли через электронные аукционы. Какого мнения о принятом законе эксперт Эллина Юрченко, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете прочесть о том, как в Украине предлагают бороться с земельным рейдерством.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости