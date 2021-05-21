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Какие спекуляции связаны с запуском рынка земли в Украине — эксперт

С 2017 года у украинцев украли примерно 5 млн гектаров земли на сумму 10 млрд долларов, утверждает Михаил Соколов

сегодня, 17:47
Автор:

Вечканова Елена

Земельные вопросы все больше начинают интересовать украинцев — пропорционально приближению открытия рынка оборота земли в нашей стране. Сейчас земля передана громадам — на основании решения главы Госгеокадастра и  указа президента. Почему это изначально было не слишком грамотно с правовой точки зрения, специально для портала "Комментарии" объяснил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, член Набсовета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов.

Какие спекуляции связаны с запуском рынка земли в Украине — эксперт

Эксперт Михаил Соколов. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, чтобы в дальнейшем подобное решение не смогли подвергнуть ревизии, был нужен соответствующий закон. И такой документ — под номером 2194 — поддержали. Он прописывает передачу земли громадам одним из основных положений.

"Рисков нет никаких, а все, что таковыми называют, — наглая ложь и спекуляция, — говорит Михаил Соколов. — При передаче земель ОТГ если и будет коррупция, то на местном уровне, а не на центральном. Но местные депутаты подотчетны местной громаде, которая, собственно, и заинтересована в том, чтобы эта земля использовалась эффективней".

Однако сейчас мы видим результаты работы предыдущей системы, уверяет специалист. Все потому, что, по его мнению, в Госгеокадастре были заинтересованы, дабы земля распродавалась не во благо общества.

"С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли на сумму 10 млрд долларов. Они якобы были розданы в рамках бесплатной приватизации, но почему-то многие люди не смогли получить свои положенные два гектара. Получили только избранные, а сейчас почему-то эту землю купили другие избранные. Сработала схема с оформлением земли на подставных лиц, с последующей ее перепродажей по заниженной цене кому нужно было", — объясняет Михаил Соколов.

Вокруг запуска рынка земли точатся различные спекуляции. Так, по словам эксперта, в законе нет нормы, позволяющей покупать земельные участки иностранцам.

"Законодательство действует в совокупности, — отмечает Соколов. — У нас принят закон о рынке земли, где прямо сказано, кто может покупать эту землю. И там четко сказано, что не просто иностранцы, а даже те украинские компании, у которых среди учредителей есть хоть кто-то кроме граждан Украины, не могут покупать землю".

Специалист подчеркивает, что прописанная в документе модель весьма жесткая, и он об этом знает, т.к. помогал составлять законопроект.

"Это предложение Всеукраинской аграрной рады, мы над ним долго работали, и еще до того, как появился закон, обсуждали эту тему со многими специалистами. Никто не смог найти в этой формулировке какую-либо лазейку, и именно эта норма вошла в текст закона", — акцентирует внимание Михаил Соколов.

По его мнению, многие противники цепляются за то, что в отдельных нормах закона №2194 нет слова "украинских", касательно покупателей. Однако эксперт уверен, что основную норму документа это не меняет — достаточно того, что в одном месте указано, кому можно её продавать.

Также Соколов отмечает важность и другого документа — №2195 — о продаже земельных участков (или прав на них) через электронные аукционы. Эксперт напоминает, что они должны работать по принципу системы "Прозорро".

"Это значит, что должна быть двухуровневая площадка, когда у вас аукцион проводится не на одной электронной площадке, а когда их масса. Они заранее подключены к системе, и во время каждого аукциона покупатели могут пользоваться услугами любой электронной площадки, — говорит Михаил Соколов. — Почему это важно? Таким способом можно избавиться от ненужных покупателей, у которых "залипла" кнопка, и они не смогли сделать ставку и т.д.".

По мнению Михаила Соколова, с системой, работающей как "Прозорро", "договориться" с огромным количеством площадок не получится. Если же кому-то захочется "поиграть", то его заблокируют. Таким образом вышеуказанный документ направлен на борьбу с коррупцией и превращение е-аукционов в прозрачный процесс, устойчивый к любым махинациям.

"Рынок земли запускается законом, который уже принят. Он гласит, что физические лица смогут покупать и продавать землю с 1 июля 2021 года. Это действующая норма, — утверждает эксперт. — Законы №2194 и №2195 не содержат в себе пунктов, которые эти нормы отменяют или запускают. Они о том, чтобы улучшить систему администрирования земельных ресурсов и сделать рынок земли более эффективным, а земельные отношения в целом менее коррумпированными".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали важные детали, касающиеся организации продаж земли через электронные аукционы. Какого мнения о принятом законе эксперт Эллина Юрченко, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как в Украине предлагают бороться с земельным рейдерством.


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Источник: https://comments.ua/opinionto/2815-o-rynke-zemli-v-ukraine-i-spekulyaciyah-vokrug-vazhnyh-zakonov.html
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