Какие спекуляции связаны с запуском рынка земли в Украине — эксперт

Земельные вопросы все больше начинают интересовать украинцев — пропорционально приближению открытия рынка оборота земли в нашей стране. Сейчас земля передана громадам — на основании решения главы Госгеокадастра и указа президента. Почему это изначально было не слишком грамотно с правовой точки зрения, специально для портала "Комментарии" объяснил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, член Набсовета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов.



Эксперт Михаил Соколов. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, чтобы в дальнейшем подобное решение не смогли подвергнуть ревизии, был нужен соответствующий закон. И такой документ — под номером 2194 — поддержали. Он прописывает передачу земли громадам одним из основных положений.

"Рисков нет никаких, а все, что таковыми называют, — наглая ложь и спекуляция, — говорит Михаил Соколов. — При передаче земель ОТГ если и будет коррупция, то на местном уровне, а не на центральном. Но местные депутаты подотчетны местной громаде, которая, собственно, и заинтересована в том, чтобы эта земля использовалась эффективней".

Однако сейчас мы видим результаты работы предыдущей системы, уверяет специалист. Все потому, что, по его мнению, в Госгеокадастре были заинтересованы, дабы земля распродавалась не во благо общества.

"С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли на сумму 10 млрд долларов. Они якобы были розданы в рамках бесплатной приватизации, но почему-то многие люди не смогли получить свои положенные два гектара. Получили только избранные, а сейчас почему-то эту землю купили другие избранные. Сработала схема с оформлением земли на подставных лиц, с последующей ее перепродажей по заниженной цене кому нужно было", — объясняет Михаил Соколов.

Вокруг запуска рынка земли точатся различные спекуляции. Так, по словам эксперта, в законе нет нормы, позволяющей покупать земельные участки иностранцам.

"Законодательство действует в совокупности, — отмечает Соколов. — У нас принят закон о рынке земли, где прямо сказано, кто может покупать эту землю. И там четко сказано, что не просто иностранцы, а даже те украинские компании, у которых среди учредителей есть хоть кто-то кроме граждан Украины, не могут покупать землю".

Специалист подчеркивает, что прописанная в документе модель весьма жесткая, и он об этом знает, т.к. помогал составлять законопроект.

"Это предложение Всеукраинской аграрной рады, мы над ним долго работали, и еще до того, как появился закон, обсуждали эту тему со многими специалистами. Никто не смог найти в этой формулировке какую-либо лазейку, и именно эта норма вошла в текст закона", — акцентирует внимание Михаил Соколов.

По его мнению, многие противники цепляются за то, что в отдельных нормах закона №2194 нет слова "украинских", касательно покупателей. Однако эксперт уверен, что основную норму документа это не меняет — достаточно того, что в одном месте указано, кому можно её продавать.

Также Соколов отмечает важность и другого документа — №2195 — о продаже земельных участков (или прав на них) через электронные аукционы. Эксперт напоминает, что они должны работать по принципу системы "Прозорро".

"Это значит, что должна быть двухуровневая площадка, когда у вас аукцион проводится не на одной электронной площадке, а когда их масса. Они заранее подключены к системе, и во время каждого аукциона покупатели могут пользоваться услугами любой электронной площадки, — говорит Михаил Соколов. — Почему это важно? Таким способом можно избавиться от ненужных покупателей, у которых "залипла" кнопка, и они не смогли сделать ставку и т.д.".

По мнению Михаила Соколова, с системой, работающей как "Прозорро", "договориться" с огромным количеством площадок не получится. Если же кому-то захочется "поиграть", то его заблокируют. Таким образом вышеуказанный документ направлен на борьбу с коррупцией и превращение е-аукционов в прозрачный процесс, устойчивый к любым махинациям.

"Рынок земли запускается законом, который уже принят. Он гласит, что физические лица смогут покупать и продавать землю с 1 июля 2021 года. Это действующая норма, — утверждает эксперт. — Законы №2194 и №2195 не содержат в себе пунктов, которые эти нормы отменяют или запускают. Они о том, чтобы улучшить систему администрирования земельных ресурсов и сделать рынок земли более эффективным, а земельные отношения в целом менее коррумпированными".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали важные детали, касающиеся организации продаж земли через электронные аукционы. Какого мнения о принятом законе эксперт Эллина Юрченко, узнавайте в нашем материале.



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