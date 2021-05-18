Земельной реформе быть: что важного в новом принятом Радой законе

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Вечканова Елена
Старт внутреннего рынка земли для украинцев
становится все ближе. Как сообщает "Сегодня", 18 мая нардепы поддержали один из
важнейших законопроектов, регулирующих земельные отношения.
Землю в Украине можно будет купить только на онлайн-аукционе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
В документе прописаны мельчайшие подробности
насчет покупки и продажи земельных участков. Интересно, что приобрести свой "кусочек"
чернозема в Украине удастся исключительно благодаря участию в специальном
электронном аукционе. Такую процедуру обещают сделать общедоступной.
Помимо прочего поддержанный 272 депутатами
закон подчеркивает, что любые финансовые операции насчет оборота земли будут
проводиться исключительно с помощью безналичного расчета.
Эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский
клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко уверена, что проголосованный в Раде
документ обеспечит прозрачность в "земельных отношениях". Все потому, что
электронные торги являются новой процедурой.
Юрченко подчеркивает, что с этого момента все
этапы торгов — от их объявления до подписания договора — будут проходить в
режиме онлайн через торговую площадку.
По словам Эллины Юрченко, желающие смогут участвовать
даже в нескольких аукционах одновременно — поскольку будут иметь достаточно
времени для осуществления ставок. Специалист акцентирует на этом внимание, ведь
таким образом сократиться затрата времени как граждан, так и бизнеса на
подобные административные процедуры.
Это, в свою очередь, говорит эксперт, увеличит
поступления в местные бюджеты и поспособствует развитию громад.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев поддерживают создание и функционирование полноценного земельного рынка внутри страны.
Также на портале вы можете узнать, что эксперты думают о вероятной продаже украинской земли иностранцам. Больше деталей — в нашем материале.
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