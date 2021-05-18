Земельной реформе быть: что важного в новом принятом Радой законе

Старт внутреннего рынка земли для украинцев становится все ближе. Как сообщает "Сегодня", 18 мая нардепы поддержали один из важнейших законопроектов, регулирующих земельные отношения.



Землю в Украине можно будет купить только на онлайн-аукционе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

В документе прописаны мельчайшие подробности насчет покупки и продажи земельных участков. Интересно, что приобрести свой "кусочек" чернозема в Украине удастся исключительно благодаря участию в специальном электронном аукционе. Такую процедуру обещают сделать общедоступной.

Помимо прочего поддержанный 272 депутатами закон подчеркивает, что любые финансовые операции насчет оборота земли будут проводиться исключительно с помощью безналичного расчета.

Эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко уверена, что проголосованный в Раде документ обеспечит прозрачность в "земельных отношениях". Все потому, что электронные торги являются новой процедурой.

"Так, с 5 июля все государственные и коммунальные земли будут передаваться в пользование исключительно на электронных земельных аукционах. Не сельскохозяйственные государственные и коммунальные земли также будут продавать на подобных торгах. Теперь, чтобы взять участок земли в аренду, человек не нужно будет контактировать с чиновниками и надеяться (или побаиваться), что они "подтасуют" результаты торгов в чью-то пользу", — утверждает специалист.

Юрченко подчеркивает, что с этого момента все этапы торгов — от их объявления до подписания договора — будут проходить в режиме онлайн через торговую площадку.

"Правила торгов будут одинаковыми для всех, и не будет формироваться некая устоявшаяся практика проведения торгов, которая бы различалась от области к области. Сидя в любой точке страны за компьютером или в смартфоне можно будет принять участие в электронных земельных торгах", — объясняет эксперт.

По словам Эллины Юрченко, желающие смогут участвовать даже в нескольких аукционах одновременно — поскольку будут иметь достаточно времени для осуществления ставок. Специалист акцентирует на этом внимание, ведь таким образом сократиться затрата времени как граждан, так и бизнеса на подобные административные процедуры.

"Получат выгоду от электронных земельных торгов и территориальные громады, — отмечает Эллина Юрченко. — Они получили значительные земельные ресурсы в свою собственность. А распоряжение такими участками на земельных торгах может значительно повысить размер арендной платы или цену земельного участка".

Это, в свою очередь, говорит эксперт, увеличит поступления в местные бюджеты и поспособствует развитию громад.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев поддерживают создание и функционирование полноценного земельного рынка внутри страны.

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