Продажа земли иностранцам: удастся ли защитить Украину от российского капитала

С 1 июля 2021 в Украине должен вступить в силу Закон о рынке земли, который предусматривает снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Согласно официальным данным, иностранцы и иностранные компании не смогут приобретать в собственность такие земли до принятия решения на всеукраинском референдуме, механизм которого пока четко не определен.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как решение вопроса продвигается сейчас? Какие существуют риски принятия решения о продаже земли иностранцам и удастся ли защитить наши земли от российского капитала? Ответы на эти вопросы порталу "Комментарии" предоставила доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

По словам эксперта, сейчас много разговоров ведется вокруг того, смогут ли иностранцы или иностранные компании приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

"В целом законом об обороте земель определено, что приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня и при условии одобрения этого на референдуме. Относительно такого механизма, как приобретение иностранцами корпоративных прав у лиц, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, то сейчас проведение таких транзакций прямо запрещено законом и невозможно. В частности, законом установлен запрет приобретать в собственность иностранцам и лицам без гражданства доли в уставном (складочном) капитале, а также акций у юридических лиц, являющихся собственниками земель сельскохозяйственного назначения ", — говорит Ольга Ходаковская.

Специалист также отмечает, что при любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, запрещается приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:

— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины — на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности и земельные паи, которые расположены ближе 50 километров от государственной границы Украины (кроме государственной границы Украины, которая проходит по морю);

— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

— лицами, принадлежащими или ранее принадлежавшими к террористическим организациям;

— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства;

— юридическими лицами, бенефициарные владельцы (контроллеры) которых зарегистрированы в оффшорных зонах, отнесенных в перечень оффшорных зон Кабинетом Министров Украины.

"Ключевой вопрос заключается в другом: кто будет осуществлять контроль за соблюдением этих норм? Каким образом будут отслеживаться конечные бенефициары, наличие иностранцев среди членов (участников) компаний, наличие связанных лиц и т.д.? Проблема в том, что эти вопросы вообще не прописаны сегодня в законодательстве. Учитывая то, что все операции по купле-продаже удостоверяются нотариусами, следует отметить, что полномочий относительно отслеживания ними наличия в составе компании иностранных участников, у них пока нет, как полноценного доступа к необходимой информации тоже. Значительно сложнее будет отследить связанных лиц или лиц, находящихся в управлении той или иной компании. Ведь механизм отслеживания конечных бенефициаров украинских юридических лиц пока не сформирован. К сожалению, сегодня приходится констатировать, что вопросов остается в разы больше, чем ответов. Как собственно и острых моментов и подводных камней ", — резюмирует Ольга Ходаковская.

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