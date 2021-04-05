Продажа земли иностранцам: удастся ли защитить Украину от российского капитала

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Елизавета Черных
С 1 июля 2021 в Украине должен вступить в силу Закон о рынке земли, который предусматривает снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Согласно официальным данным, иностранцы и иностранные компании не смогут приобретать в собственность такие земли до принятия решения на всеукраинском референдуме, механизм которого пока четко не определен.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как решение вопроса продвигается сейчас? Какие существуют риски принятия решения о продаже земли иностранцам и удастся ли защитить наши земли от российского капитала? Ответы на эти вопросы порталу "Комментарии" предоставила доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.
По словам эксперта, сейчас много разговоров ведется вокруг того, смогут ли иностранцы или иностранные компании приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.
Специалист также отмечает, что при любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, запрещается приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:
— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины — на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности и земельные паи, которые расположены ближе 50 километров от государственной границы Украины (кроме государственной границы Украины, которая проходит по морю);
— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;
— лицами, принадлежащими или ранее принадлежавшими к террористическим организациям;
— юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства;
— юридическими лицами, бенефициарные владельцы (контроллеры) которых зарегистрированы в оффшорных зонах, отнесенных в перечень оффшорных зон Кабинетом Министров Украины.
Ранее портал "Комментарии" писал, как защититься от земельного рейдерства.
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