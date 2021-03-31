Рейдерство в Украине: как защититься от незаконного завладения землей

Сегодня в украинском законодательстве отсутствует понятие "рейдерство", как и ответственности за него. Все случаи в основном квалифицируются как преступления против собственности.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В последнее время СМИ и сами пострадавшие называют земельным рейдерством любые попытки третьих лиц завладеть землей, которая уже находится в пользовании данного предприятия или лица. Распространенными способами земельного рейдерства является подделка документов и решений судов, регистрационные действия через "черных", регистраторов, силовой способ завладения имуществом, когда вообще без правовых оснований и с применением оружия пытаются завладеть урожаем.

Об этом порталу "Комментарии" рассказала Виктория Киприянова, юрист Всеукраинской Аграрной Рады по земельным вопросам.

По словам эксперта, одной из причин, почему увеличивается количество случаев незаконного завладения чужим имуществом, — землей, корпоративными правами — является отсутствие существенной ответственности для виновных лиц. В настоящее время неизвестно ни одного случая, когда бы организаторов или исполнителя было привлечено к ответственности за неправомерные действия.

Чаще всего жертвами рейдерства становятся арендаторы земель сельскохозяйственного назначения, поскольку можно незаконно завладеть урожаем и продать его на теневом рынке. Иногда незаконно завладевают земельными участками промышленности или коммерческого назначения с целью незаконного размещения определенных сооружений или шантажа законных владельцев таких зданий.

Чтобы защититься от возможного рейдерства, прежде всего нужно убедиться, что в настоящее время земельные участки оформлены должным образом:

1. Существует заключенный и подписанный договор аренды на земельный участок или иной правоустанавливающий документ.

2. У земельного участка есть кадастровый номер и она зарегистрирована в Государственном земельном кадастре.

3. Право аренды или право собственности зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Данный реестр появился только 1 января 2013 года, поэтому все права, возникшие до этой даты, нужно перерегистрировать в новом реестре. Для такой перерегистрации нужно обратиться с оригиналами документов к государственному регистратору в местном Центре предоставления административных услуг или любому государственному регистратору в пределах области (по местонахождению земельного участка).

4. Оригиналы документов хранятся в защищенном месте и не могут попасть в руки посторонних лиц.

Виктория Киприянова рекомендует хотя бы раз в месяц проводить мониторинг земельного банка и контролировать, не исчезло ли зарегистрировано право из реестров. Как только становится известно о возможном рейдерстве, нужно безотлагательно обратиться в полицию и с жалобой в Коллегию по рассмотрению жалоб в области государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины. Если в действиях государственного регистратора, который совершил незаконную регистрацию, будут выявлены нарушения, то такое действие будет отменено, а нарушенное право возобновлено. Достаточно часто обращение в Коллегию является эффективным и позволяет быстро решить проблему.

Эксперт отмечает, что существуют прецеденты, когда Коллегия или слишком долго рассматривает жалобы, или находит формальные причины для отказов в удовлетворении таких жалоб. Например, Коллегия не может установить факт подделки подписей или документов. В таком случае эффективным способом защиты должно быть именно судебное разбирательство с проведением соответствующих экспертиз.

Ожидается, что с 1 июля 2021 в Украине будет отменен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, следовательно, жертвами земельного рейдерства смогут стать наименее защищенные граждане. В основном владельцами земельных участков является сельское население пожилого возраста, которое не всегда имеет возможность защитить себя в суде или в других учреждениях. Очень важно проводить информационно-разъяснительную работу среди собственников земли касаемо особого внимания к неизвестным лицам, которые приезжают в село и взамен оригиналов документов предлагают определенные суммы средств или просят выдать нотариальную доверенность на распоряжение земельным участком.

Юрист отмечает, что государство и органы местного самоуправления должны особенно подготовиться к началу рынка земли и должным образом организовать работу юридической помощи на местах. Только оперативное реагирование на любые проявления земельного рейдерства и юридическая осведомленность землевладельцев поможет избавиться от самой мысли совершать неправомерные действия.

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