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Министр агрополитики рассказал, как купить землю и какая ее цена

Купить разрешается до 100 гектаров в одни руки

сегодня, 09:30
Автор:

Елизавета Черных

С 1 июля 2021 года в Украине состоялось открытие рынка земли. Кто, как и за какую стоимость может приобрести земельные участки, рассказал в эфире "Сніданок з 1+1" глава Минагрополитики Роман Лещенко, пишет ТСН. 

Министр агрополитики рассказал, как купить землю и какая ее цена

Министр агрополитики рассказал, как купить землю и какая ее цена - фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что сегодня приобрести землю в стране может только физическое лицо, которое является гражданином Украины. Иностранцам и юридическим лицам продажа запрещена. 

Кроме того, по словам министра, процедура покупки земельного участка возможна тогда, когда у вас есть легализированный официальный задекларированный доход. Купить разрешается до 100 гектаров. Сама сделка должна оформляться в нотариальной форме с помощью банковского счета. 

Роман Лещенко также отметил, что средняя стоимость гектара земли в Украине сейчас колеблется в пределах 2 тысяч долларов. Однако министр утверждает, что цена зависит от региона, качественных и количественных характеристик и ее расположения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с 1 июля в Украине стартовала земельная реформа — был снят мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 21 июля 2021 заключено 1411 сделок по переходу прав собственности на земельные участки в результате таких сделок как покупка/продажа, дарение и другим способом отчуждение земель. За первые три недели своего владельца изменили 2118 га земель. Количество заключенных договоров составляет 1141. Однако приведенной статистике есть одна интересная вещь — в ней приведены данные и по тем землям, которые не подмораторные, речь идет о земельных участка для огородничества, садоводства, ОСГ и т.д.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/priobresti-mozhno-do-100-gektarov-ministr-agropolitiki-rasskazal-kak-kupit-zemlyu-i-skolko-ona-stoit-1834414.html
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