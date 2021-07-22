Рынок земли в Украине: что изменилось спустя три недели после открытия

Три недели прошло с момента открытия рынка земли в Украине. Первыми выводами об отмене моратория на продажу земельных участков с порталом "Комментарии" поделилась доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.



Что изменилось в Украине после запуска рынка земли

По ее словам, согласно данным Госгеокадастра по состоянию на 21 июля 2021 заключено 1411 сделок по переходу прав собственности на земельные участки в результате таких сделок как покупка/продажа, дарение и другим способом отчуждение земель. За первые три недели своего владельца изменили 2118 га земель. Количество заключенных договоров составляет 1141.

Однако, отмечает Ходаковская, в приведенной статистике есть одна интересная вещь — в ней приведены данные и по тем землям, которые не подмораторные, речь идет о земельных участка для огородничества, садоводства, ОСГ и т.д.

"То есть, фактически на большинство этих земельных участков мораторий не распространялся и они свободно покупались и продавались и раньше. Как видим, средний размер земельного участка в отношении которого осуществлена сделка составляет около 1,5 га . При этом в отдельных областях он еще меньше. Так, в Киевской области средний размер отчужденного земельного участка составляет 0,6 га , во Львовской - 0,5 га , в Закарпатской — 0,3 га. Поэтому, исходя из обнародованных данных, оценить эффект от введения "рынка земель" на самом деле не имеет возможности ", — отмечает Ольга Ходаковская.

Кроме того, эксперт говорит, что в целом по закону на первом этапе землю могут покупать граждане Украины, площадью до 100 га в одни руки. Второй этап, который должен стартовать с 2024 года, откроет доступ к земле юридическим лицам, учредителями/участниками которыми могут быть только физические лица-граждане Украины, при этом увеличивается и лимит площади с/х земли, которая может находиться в собственности одного физического/юридического лица — до 10000 га .

"Однако, согласно данным Госгеокадастра, в Украине, еще до открытия рынка земель, то есть к 1 июля 2021 года более 1,5 тыс. физических лиц владели земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью более 100 га . Таким образом, площадь земель, которая находится сегодня в их собственности, превышает максимальный порог в 100 га", — обращает внимание эксперт.

Она также отмечает, что при этом наибольшая площадь с/х угодий, была сконцентрирована в собственности одного физического лица еще до "запуска рынка земель" составляет 3817 га , что в 38 раз превышает допустимые пороговые значения. И здесь речь идет не об аренде или эмфитевзис, а именно о земли с/х назначения приобретенные в собственность физическим лицом.

"Достаточно интересным представляется и картина о наличии с/х земель в собственности юридических лиц. Так, согласно данным земельного кадастра по состоянию на 30 июня 2021 года (опять же еще до "запуска рынка"), 111 юридических лиц имели в собственности с/х угодья площадью более 100 га . В общем площадь угодий в собственности одного юридического лица в отдельных случаях достигает 3762 га . Интересно, что среди "юридических" владельцев есть представители разных организационно-правовых форм хозяйствования. Здесь встречаются и общества с ограниченной ответственностью (ООО), частные и частно-арендные предприятия, с/х производственные кооперативы, дочерние предприятия и фермерские хозяйства", — говорит Ходаковская.

Эксперт считает, что сейчас внимание многих аналитиков приковано к цене на земельные участки. Сейчас цена земель официально фиксируется в земельных угодьях и в среднем составляет 25 тыс. грн/га, хотя не исключено, что фактически уплаченные суммы могут быть и другими. Как будут дальше развиваться земельные отношения пока спрогнозировать сложно, поскольку сегодня это задача со многими неизвестными, заключает Ольга Ходаковская.

Ранее "Комментарии" писали, что специалисты из Министерства аграрной политики и продовольствия рассказали, сколько за это время было проведено сделок, а также сделано обращений к земкадастру.

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