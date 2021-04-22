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Главная Новости Бизнес Агро Не только два гектара: украинцам хотят расширить права на землю
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Не только два гектара: украинцам хотят расширить права на землю

Данные изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве"

сегодня, 12:05
Автор:

Елизавета Черных

В Украине могут расшириться возможности граждан по использованию земельных участков. Правительство уже поддержало законопроект, предусматривающий консолидацию земель. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан.

Не только два гектара: украинцам хотят расширить права на землю

Не только два гектара: украинцам хотят расширить права на землю - фото из открытых источников

Данные изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", — подчеркнул парламентарий.

Сообщаются, что у украинцев появится возможность ведения хозяйства на приусадебных участках. 

В издании отмечают, что накануне в средствах массовой информации появилась информация, что указанный законопроект отменит право украинцев на получение бесплатных двух гектаров земли. Но Василий Мокан утверждает, что нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам до двух гектаров устанавливает иная статья Земельного кодекса, а именно 121. Таким образом, со слов парламентария, нормы действуют и не могут быть отменены.  

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о бесплатной приватизации земельных участков, рассказывая куда девается земля, которая предназначена для украинцев. Например, член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что существующее право на бесплатную приватизацию сейчас – это фикция  и значительные коррупционные механизмы. Читайте детальнее в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/dva-gektara-ukraintsam-hotyat-rasshirit-prava-1619032058.html
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